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Рейтинг «Альтернативы для Германии» впервые достиг 30% — опрос

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Рейтинг АдГ вырос до 30%, а поддержка ХДС/ХСС упала до 18%. 79% немцев недовольны работой канцлера и правительства.

Рейтинг «Альтернативы для Германии» впервые достиг 30% — опрос

Рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые на общенациональном уровне достиг отметки в 30 процентов, тогда как показатель консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) упал до минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA, проведённого по заказу газеты Bild, пишет УНН.

Детали

За неделю показатель поддержки ХДС/ХСС по всей Германии снизился на один процентный пункт — до 18 процентов

По сравнению с предыдущей неделей поддержка АдГ выросла на один процентный пункт. Таким образом, в исследовании, проведённом для издания Bild, ультраправые опережают блок канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) на 12 процентов.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая вместе с ХДС/ХСС образует правящую коалицию, с прошлой недели не изменился и составил 14 процентов. Такой же показатель — у оппозиционной партии «Союз-90/Зелёные», но за неделю он снизился на один процентный пункт. Рейтинг Левой партии остаётся на уровне 10 процентов. Левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали в опросе по 4 процента, оставшись ниже проходного барьера.

Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц02.10.26, 04:55 • 18206 просмотров

Таким образом, при нынешних политических условиях создание коалиции из двух партий невозможно. Возможной была бы коалиция трёх сил — ХДС/ХСС, СДПГ и «зелёных».

Опрос подтвердил высокий уровень недовольства избирателей. 79 процентов респондентов недовольны работой канцлера, и столько же — работой правительства в целом. Лишь 15 процентов опрошенных довольны работой Мерца — на один процентный пункт меньше, чем во время предыдущего опроса в начале сентября. Работой правительства довольны 14 процентов респондентов, что на три процентных пункта меньше, чем в начале сентября, и является самым низким показателем за всё время проведения опросов институтом Insa.

Опрос провели среди 1202 респондентов, имеющих право голоса в Германии.

Немцы считают "АдН" более опасной для демократии, чем "Левых", - Bild27.09.26, 17:49 • 6930 просмотров

Ольга Розгон

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