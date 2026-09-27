Немцы считают "АдН" более опасной для демократии, чем "Левых", - Bild

Граждане Германии считают партию "Альтернатива для Германии" более опасной, чем "Левых". Об этом сообщает Bild, передает УНН.

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С 2021 года показатели АдГ в опросах выросли втрое, а "Левых" - вдвое. Обе партии начали побеждать на региональных выборах. Опрос показал, насколько немцы разделены в вопросе о том, какая из этих партий является более опасной для демократической системы: 40% считают, что более опасной является АдГ, а 31% - что "Левые". Одинаково опасными их считают 21% респондентов.

Левые хотят коренным образом изменить нашу экономическую и социальную систему. АдГ, очевидно, этого не хочет. Вместо этого она стремится не только радикально изменить право на иммиграцию и проживание, но и, например, пересмотреть учебные программы в школах в соответствии со своими представлениями. Я считаю обе партии опасными. Если одна из партий придет к власти в Германии, через несколько лет Федеративную Республику уже нельзя будет узнать - сказал политолог Юрген Фальтер в разговоре с BILD.

Напомним

АдГ победила в Мекленбурге - Передней Померании, набрав более 38% голосов, а ХДС не преодолел барьер.