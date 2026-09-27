Німці вважають АдН небезпечнішою за "Лівих" для демократії - Bild

Громадяни Німеччини вважають партію "Альтернатива для Німеччини" небезпечнішою за "Лівих". Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

З 2021 року показники АдГ в опитуваннях зросли втричі, а "Лівих" - подвоїлися. Обидві партії почали перемагати на регіональних виборах. Опитування показало, наскільки німці розділені в питанні про те, яка з цих партій є небезпечнішою для демократичної системи: 40% вважають, що небезпечнішою є АдГ, а 31% - що "Ліві". Однаково небезпечними їх вважають 21% респондентів.

Ліві хочуть докорінно змінити нашу економічну та соціальну систему. АдГ, очевидно, цього не хоче. Натомість вона прагне не лише радикально змінити право на імміграцію та проживання, а й, наприклад, переглянути навчальні програми в школах відповідно до своїх уявлень. Я вважаю обидві партії небезпечними. Якщо одна з партій прийде до влади в Німеччині, через кілька років Федеративну Республіку вже не можна буде впізнати - сказав політолог Юрген Фальтер у розмові з BILD.

Нагадаємо

АдН перемогла в Мекленбурзі-Передній Померанії з понад 38% голосів, а ХДС не подолав бар’єр.