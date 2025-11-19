Німеччина дозволила збивати невідомі безпілотники, що шпигують за критичною інфраструктурою

Кабінет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца схвалив закон, що дозволяє бундесверу збивати невідомі безпілотники, які підозрюються у шпигунстві за військовими базами, промисловими об'єктами та іншими критично важливими об'єктами інфраструктури, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Проект поправки до Закону про безпеку авіації дозволить військовим у Німеччині застосовувати силу проти безпілотних літальних апаратів на вимогу місцевої поліції, заявив журналістам у середу в Берліні міністр внутрішніх справ Олександр Добриндт. Раніше влада вдавалася до глушіння дронів, щоб вивести їх з ладу, але деякі нові моделі, схоже, виявилися стійкими до таких технологій.

Міністр оборони Борис Пісторіус, високопоставлений член правлячої партії соціал-демократів, наполягав на вжитті цього заходу після того, як останні місяці все більше дронів було помічено в обмеженому повітряному просторі поблизу енергетичних, телекомунікаційних, транспортних та промислових об'єктів по всій країні.

"Дрони з'являються в повітряному просторі Німеччини практично щодня", - написав Мерц у публікації на X. "Принцип полягає в наступному: ми повинні мати можливість захистити себе, щоб нам не довелося захищатися".

Уряд у Берліні підозрює, що безпілотники, ймовірно, використовуються державним суб'єктом з метою саботажу та, можливо, тероризму. У проекті поправки не згадується конкретна країна, але офіційні особи вважають, що основними винуватцями є росія та Китай.

Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів

Для знешкодження підозрілих безпілотників збройним силам Німеччини буде дозволено використовувати зброю або інше обладнання, наприклад, глушилки - пристрої, що переривають зв'язок між БПЛА та пультом дистанційного керування.

Однак такі заходи слід вживати лише в тому випадку, якщо немає інших способів запобігти загрозі і якщо можна припустити, що під загрозою знаходяться людські життя або може бути знищений важливий об'єкт.

За словами представника уряду, остаточне рішення про збиття безпілотника ухвалює міністр оборони, щоб скоротити ланцюжок командування.

Закон викликав заперечення з боку опозиційних депутатів, які посилаються на конституційні положення, які забороняють бундесверу діяти в межах Німеччини.

Правила допускають таке розгортання у мирний час лише у чітко визначених виняткових випадках — наприклад, як адміністративна допомога у разі стихійних лих, пандемій або для підтримки поліції.