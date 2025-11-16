Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів
Федеральний уряд європейської країни інвестує 100 мільйонів євро в сучасні системи захисту від дронів, включаючи перехоплювачі. Крок спрямований на боротьбу з незаконними дронами, які з'являються над територією Німеччини.
На тлі зростання загроз, у ФРН впроваджують офіційний план захисту від дронів, відповідно для цієї мети Федеральний уряд інвестує 100 мільйонів євро в сучасні системи захисту, зокрема у дрони-перехоплювачі. Передає УНН із посиланням на Bild.
Деталі
У Німеччині, федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт планує боротися з незаконними дронами над територією ФРН за допомогою нових технологій.
Для зміцнення обороноздатності, федеральний уряд на місцевому рівні інвестує 100 мільйонів євро в сучасний засіб захисту від дронів.
Пакет включає системи виявлення радіолокаційних станцій, системи придушення перешкод і безпілотники-перехоплювачі для раннього виявлення небезпечних літальних апаратів та їх безпечного знешкодження.
Доповнення
ФРН планує витратити 19 мільярдів євро на одяг та спорядження для солдатів і 7,5 мільярда євро на бронемашини до 2034-2037 років. Це дозволить оснастити армію для досягнення чисельності 460 000 солдатів.
Нагадаємо
Над бельгійською військовою базою НАТО Kleine-Brogel знову зафіксовано три БпЛА. Спроби заглушити або збити дрони виявилися безуспішними, поліція втратила сигнал після 20 кілометрів переслідування.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю бельгійським ЗМІ посадовець зауважив, що черговий інцидент з дронами "дуже непокоїть, викликає занепокоєння".
