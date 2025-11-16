Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов

На фоне растущих угроз в ФРГ внедряют официальный план защиты от дронов, соответственно для этой цели Федеральное правительство инвестирует 100 миллионов евро в современные системы защиты, в частности в дроны-перехватчики. Передает УНН со ссылкой на Bild.

В Германии федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт планирует бороться с незаконными дронами над территорией ФРГ с помощью новых технологий.

Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico

Для укрепления обороноспособности федеральное правительство на местном уровне инвестирует 100 миллионов евро в современное средство защиты от дронов.

Дрон и растущая кибератака обеспечивают еще один новый гибрид. Если мой детектор реагирует, моя система безопасности цифровым образом защищена. Угрозы в сети и "Защита кислорода в воздухе от дронов