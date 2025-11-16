Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов
Киев • УНН
Федеральное правительство европейской страны инвестирует 100 миллионов евро в современные системы защиты от дронов, включая перехватчики. Шаг направлен на борьбу с незаконными дронами, которые появляются над территорией Германии.
На фоне растущих угроз в ФРГ внедряют официальный план защиты от дронов, соответственно для этой цели Федеральное правительство инвестирует 100 миллионов евро в современные системы защиты, в частности в дроны-перехватчики. Передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
В Германии федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт планирует бороться с незаконными дронами над территорией ФРГ с помощью новых технологий.
Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico27.10.25, 15:18 • 4037 просмотров
Для укрепления обороноспособности федеральное правительство на местном уровне инвестирует 100 миллионов евро в современное средство защиты от дронов.
Дрон и растущая кибератака обеспечивают еще один новый гибрид. Если мой детектор реагирует, моя система безопасности цифровым образом защищена. Угрозы в сети и "Защита кислорода в воздухе от дронов
Пакет включает системы обнаружения радиолокационных станций, системы подавления помех и беспилотники-перехватчики для раннего обнаружения опасных летательных аппаратов и их безопасного обезвреживания.
Дополнение
ФРГ планирует потратить 19 миллиардов евро на одежду и снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда евро на бронемашины до 2034-2037 годов. Это позволит оснастить армию для достижения численности 460 000 солдат.
Напомним
Над бельгийской военной базой НАТО Kleine-Brogel снова зафиксированы три БПЛА. Попытки заглушить или сбить дроны оказались безуспешными, полиция потеряла сигнал после 20 километров преследования.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью бельгийским СМИ чиновник отметил, что очередной инцидент с дронами "очень беспокоит, вызывает озабоченность".
Германия выделяет Украине 11,5 млрд евро на 2026 год: детали согласованного Бундестагом бюджета14.11.25, 11:23 • 3598 просмотров