Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов

Эксклюзив
08:19 • 20397 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 07:00 • 29234 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 15564 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 28371 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 43695 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 43736 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 41175 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52523 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 44943 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38594 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗVideo16 ноября, 04:02 • 14940 просмотра
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки16 ноября, 05:32 • 14089 просмотра
В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters16 ноября, 06:12 • 8648 просмотра
В кремле заявили о контактах с Вашингтоном по встрече путин-Трамп, которая отложена09:25 • 10331 просмотра
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб11:46 • 6514 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
08:19 • 20397 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 29234 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 88354 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 78850 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 52652 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Юлия Свириденко
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Бельгия
Херсонская область
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 25052 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 88354 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 32839 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 48838 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 41268 просмотра
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Фильм

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Федеральное правительство европейской страны инвестирует 100 миллионов евро в современные системы защиты от дронов, включая перехватчики. Шаг направлен на борьбу с незаконными дронами, которые появляются над территорией Германии.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов

На фоне растущих угроз в ФРГ внедряют официальный план защиты от дронов, соответственно для этой цели Федеральное правительство инвестирует 100 миллионов евро в современные системы защиты, в частности в дроны-перехватчики. Передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В Германии федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт планирует бороться с незаконными дронами над территорией ФРГ с помощью новых технологий.

Германия готовит масштабное перевооружение: план на 377 миллиардов евро должен сделать Бундесвер самой мощной армией Европы – Politico27.10.25, 15:18 • 4037 просмотров

Для укрепления обороноспособности федеральное правительство на местном уровне инвестирует 100 миллионов евро в современное средство защиты от дронов.

Дрон и растущая кибератака обеспечивают еще один новый гибрид. Если мой детектор реагирует, моя система безопасности цифровым образом защищена. Угрозы в сети и "Защита кислорода в воздухе от дронов

- пояснил Добриндт газете «Bild am Sonntag».

Пакет включает системы обнаружения радиолокационных станций, системы подавления помех и беспилотники-перехватчики для раннего обнаружения опасных летательных аппаратов и их безопасного обезвреживания.

Дополнение

ФРГ планирует потратить 19 миллиардов евро на одежду и снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда евро на бронемашины до 2034-2037 годов. Это позволит оснастить армию для достижения численности 460 000 солдат.  

Напомним

Над бельгийской военной базой НАТО Kleine-Brogel снова зафиксированы три БПЛА. Попытки заглушить или сбить дроны оказались безуспешными, полиция потеряла сигнал после 20 километров преследования.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью бельгийским СМИ чиновник отметил, что очередной инцидент с дронами "очень беспокоит, вызывает озабоченность". 

Германия выделяет Украине 11,5 млрд евро на 2026 год: детали согласованного Бундестагом бюджета14.11.25, 11:23 • 3598 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Техника
Государственный бюджет
НАТО
Бельгия
Германия