Німеччина витратить 26,5 млрд євро на військовий одяг і бронетехніку своєї армії
Київ • УНН
Німеччина планує витратити 19 мільярдів євро на одяг та спорядження для солдатів і 7,5 мільярда євро на бронемашини до 2034-2037 років. Це дозволить оснастити армію для досягнення чисельності 460 000 солдатів.
Уряд Німеччини планує витратити майже 19 мільярдів євро на новий одяг та особисте спорядження для солдатів і 7,5 мільярда – на колісні броньовані машини до 2034-2037 років. Проєкт FASER передбачає оснащення армії для досягнення чисельності 460 000 солдатів, порівняно з нинішніми 280 000, йдеться у документах міністерства фінансів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Очікується закупівля від 3 000 до 5 000 машин Boxer виробництва Rheinmetall та франко-німецької компанії KNDS, повідомляють парламентські джерела. Уряд виправдовує витрати амбітною метою нарощування боєздатності та забезпечення більшої відповідальності за європейську безпеку.
Британія та Німеччина прискорюють розробку ракети з дальністю ураження понад 2000 км06.11.25, 02:04 • 3050 переглядiв
Загальні оборонні витрати Німеччини у 2026 році, включно зі спеціальними фондами, мають сягнути близько €117,2 млрд, що відповідає 2,8% ВВП та квоті НАТО.
Німеччина скасувала ліміти на військові витрати через загрозу з боку рф03.11.25, 01:24 • 6503 перегляди