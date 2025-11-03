Німеччина скасувала ліміти на військові витрати через загрозу з боку рф
Німеччина відновлює роль військового лідера Європи, скасувавши фінансові обмеження для оборонного сектору. Берлін інвестує сотні мільярдів фунтів у новітні танки, артилерію, винищувачі та військові кораблі.
Німеччина активно відновлює роль одного з провідних військових лідерів Європи на тлі триваючої агресії з боку росії. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у рамках масштабних реформ канцлера Фрідріха Мерца цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження для оборонного сектору. Метою є створення однієї з найпотужніших армій на континенті.
За інформацією видання, завдяки цьому скасуванню обмежень розпочато масштабну програму закупівель: інвестиції у сотні мільярдів фунтів підуть на новітні танки, артилерію, винищувачі та військові кораблі.
Таким чином, Бундесвер цілеспрямовано готується до можливої протидії загрозі, що походить від володимира путіна.
Нагадаємо
У неділю, 2 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона отримала нове підсилення системами Patriot. За його словами, це стало можливим завдяки підтримці Німеччини та особисто канцлера Фрідріха Мерца.
