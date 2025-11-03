Німеччина скасувала ліміти на військові витрати через загрозу з боку рф

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 30 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: чи планує їх передавати
19:16 • 10369 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 21226 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 25649 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 39550 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 46101 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 52775 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76468 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 84509 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 110927 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
США готують військовий плацдарм поблизу Венесуели - Reuters2 листопада, 14:34 • 10856 перегляди
Трамп прийме президента Сирії в Білому домі – новий етап у відносинах Вашингтона і Дамаска2 листопада, 15:21 • 8328 перегляди
Міноборони Британії на прохання короля Чарльза ІІІ позбавить його брата Ендрю звання віце-адмірала2 листопада, 15:30 • 8674 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 12950 перегляди
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto2 листопада, 15:58 • 10639 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 39556 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 46104 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 110930 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 100552 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 107550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Беньямін Нетаньягу
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Туреччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 12984 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 34465 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 84510 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 107550 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 59778 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Німеччина скасувала ліміти на військові витрати через загрозу з боку рф

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Німеччина відновлює роль військового лідера Європи, скасувавши фінансові обмеження для оборонного сектору. Берлін інвестує сотні мільярдів фунтів у новітні танки, артилерію, винищувачі та військові кораблі.

Німеччина скасувала ліміти на військові витрати через загрозу з боку рф

Німеччина активно відновлює роль одного з провідних військових лідерів Європи на тлі триваючої агресії з боку росії. Про це пише видання The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у рамках масштабних реформ канцлера Фрідріха Мерца цього року Берлін скасував усі фінансові обмеження для оборонного сектору. Метою є створення однієї з найпотужніших армій на континенті.

За інформацією видання, завдяки цьому скасуванню обмежень розпочато масштабну програму закупівель: інвестиції у сотні мільярдів фунтів підуть на новітні танки, артилерію, винищувачі та військові кораблі.

Таким чином, Бундесвер цілеспрямовано готується до можливої протидії загрозі, що походить від володимира путіна.

Нагадаємо

У неділю, 2 листопада, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська протиповітряна оборона отримала нове підсилення системами Patriot. За його словами, це стало можливим завдяки підтримці Німеччини та особисто канцлера Фрідріха Мерца. 

Німеччина готує масштабне переозброєння: план на 377 мільярдів євро має зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи – Politico27.10.25, 14:18 • 3486 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Бундесвер
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна