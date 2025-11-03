Германия отменила лимиты на военные расходы из-за угрозы со стороны РФ
Киев • УНН
Германия восстанавливает роль военного лидера Европы, отменив финансовые ограничения для оборонного сектора. Берлин инвестирует сотни миллиардов фунтов в новейшие танки, артиллерию, истребители и военные корабли.
Германия активно восстанавливает роль одного из ведущих военных лидеров Европы на фоне продолжающейся агрессии со стороны России. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что в рамках масштабных реформ канцлера Фридриха Мерца в этом году Берлин отменил все финансовые ограничения для оборонного сектора. Целью является создание одной из самых мощных армий на континенте.
По информации издания, благодаря этой отмене ограничений начата масштабная программа закупок: инвестиции в сотни миллиардов фунтов пойдут на новейшие танки, артиллерию, истребители и военные корабли.
Таким образом, Бундесвер целенаправленно готовится к возможному противодействию угрозе, исходящей от Владимира Путина.
Напомним
В воскресенье, 2 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская противовоздушная оборона получила новое усиление системами Patriot. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке Германии и лично канцлера Фридриха Мерца.
