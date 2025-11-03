$42.080.01
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Германия отменила лимиты на военные расходы из-за угрозы со стороны РФ

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Германия восстанавливает роль военного лидера Европы, отменив финансовые ограничения для оборонного сектора. Берлин инвестирует сотни миллиардов фунтов в новейшие танки, артиллерию, истребители и военные корабли.

Германия отменила лимиты на военные расходы из-за угрозы со стороны РФ

Германия активно восстанавливает роль одного из ведущих военных лидеров Европы на фоне продолжающейся агрессии со стороны России. Об этом пишет издание The Telegraph, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что в рамках масштабных реформ канцлера Фридриха Мерца в этом году Берлин отменил все финансовые ограничения для оборонного сектора. Целью является создание одной из самых мощных армий на континенте.

По информации издания, благодаря этой отмене ограничений начата масштабная программа закупок: инвестиции в сотни миллиардов фунтов пойдут на новейшие танки, артиллерию, истребители и военные корабли.

Таким образом, Бундесвер целенаправленно готовится к возможному противодействию угрозе, исходящей от Владимира Путина.

Напомним

В воскресенье, 2 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская противовоздушная оборона получила новое усиление системами Patriot. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке Германии и лично канцлера Фридриха Мерца. 

Вита Зеленецкая

