путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
20:20 • 11096 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 16200 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 20403 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 20930 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 29897 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 33512 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22642 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22612 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 34159 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Британія та Німеччина прискорюють розробку ракети з дальністю ураження понад 2000 км

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Розробка спільної британсько-німецької ракети великої дальності в межах оборонного партнерства "Trinity House" набирає обертів. Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив активну технічну роботу над ракетою, яка матиме дальність ураження понад 2000 кілометрів.

Британія та Німеччина прискорюють розробку ракети з дальністю ураження понад 2000 км

Розробка спільної британсько-німецької ракети великої дальності в межах оборонного партнерства "Trinity House" набирає обертів. Про це інформує видання UK Defence Journal з посиланням на виступ в Палаті громад міністра оборони Британії Джона Гілі, передає УНН.

За кілька тижнів німецькі винищувачі P-8 піднімуться в повітря з бази Лоссимаут. У нас є нова кіберпрограма для проведення спільних заходів. Ми прискорили роботу над новою високоточньою ударною ракетою дальністю ураження 2000 км та уклали нову проміжну угоду на 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку британської армії. Це угода зараз важливіша, ніж рік тому, коли ми її підписали

- сказав Гілі

Про створення цієї ракети вперше повідомили у травні 2025 року під час оголошення двосторонньої угоди, спрямованої на посилення європейської безпеки, зміцнення східного флангу НАТО та розширення промислової співпраці між Лондоном і Берліном.

Міністерство оборони Великої Британії називає нову систему однією з найтехнологічніших розробок в історії країни: ракета матиме дальність ураження понад 2000 кілометрів.

До цього часу проєкт залишався малопублічним, а експерти лише припускали масштаби й темпи його розвитку. Останній виступ міністра оборони Джона Гілі став першим офіційним підтвердженням того, що технічна робота над ракетою активно триває.

Партнерство також передбачає співпрацю у сфері морських операцій, зокрема спільні закупівлі торпед Sting Ray для літаків P-8 Poseidon. До того ж німецькі екіпажі вже беруть участь у спільних навчаннях із Королівськими ВПС Великої Британії.

Контекст

23 жовтня 2024 року Німеччина і Велика Британія уклали угоду щодо зміцнення співпраці у сфері оборони. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, угода Trinity House підвищить безпеку в Європі, давши змогу Лондону і Берліну об'єднатися перед обличчям політики "поділу і руйнування", яку проводить президент рф путін.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали новий договір, що передбачає взаємну допомогу у разі збройного нападу та спільну розробку ракетної системи Deep Precision Strike. Вона матиме дальність понад 2000 кілометрів, і офіс Стармера заявив, що це допоможе стимулювати оборонний сектор Великої Британії та Європи завдяки "значним промисловим інвестиціям".

Віта Зеленецька

