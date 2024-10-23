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Німеччина та Велика Британія підписали угоду про військову співпрацю: що до неї включено

Київ • УНН

 • 20817 перегляди

Міністри оборони ФРН і Великої Британії уклали угоду про зміцнення оборонної співпраці. Документ передбачає спільні навчання, розробку зброї та протидію російським підводним човнам.

Німеччина та Велика Британія підписали угоду про військову співпрацю: що до неї включено

Нова оборонна угода між Берліном і Лондоном передбачає розробку далекобійної зброї, виробництво танків компанією Rheinmetall у Великій Британії, а також спільні навчання на східному кордоні НАТО. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Німеччина і Велика Британія уклали угоду щодо зміцнення співпраці у сфері оборони. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус і Великої Британії Джон Гілі підписали документ у Лондоні 23 жовтня.

Як прокоментував підписання Пісторіус, угода Trinity House підвищить безпеку в Європі, давши змогу Лондону і Берліну об'єднатися перед обличчям політики "поділу і руйнування", яку проводить президент рф Путін.

Ми пропонуємо щось інше: солідарність і довіру. Війна в Україні показала, що ми не повинні сприймати безпеку в Європі як щось само собою зрозуміле. росія веде війну проти України, значно збільшує виробництво зброї і неодноразово робила гібридні атаки на наших партнерів у Східній Європі

- заявив Пісторіус.

В угоду включено пункт про те, що з весни 2025 року німецькі протичовнові літаки-розвідники Boeing P-8 Poseidon перебазовуватимуться на авіабазу Лоссімут у Шотландії, щоб спостерігати звідти за пересуванням російських підводних човнів у Північній Атлантиці.

Сторони також мають намір інтегрувати системи протиповітряної оборони і розробити нову зброю великої дальності, здатну завдавати ударів углиб території противника.

Крім цього, Берлін і Лондон мають намір проводити спільні військові навчання на східному фланзі НАТО для стримування РФ у світлі російського вторгнення в Україну. Планується також створити танкові підрозділи, підтримувані дронами.

Крім того, Німеччина братиме участь у захисті кабелів зв'язку на дні Атлантичного океану. А німецька збройова корпорація Rheinmetall побудує у Великій Британії новий завод із виробництва великокаліберної зброї.

Нагадаємо

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.

Україна підписала угоду з Німеччиною щодо посилення системи ППО19.10.24, 21:50 • 39515 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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