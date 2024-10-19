Україна підписала угоду з Німеччиною щодо посилення системи ППО
Київ • УНН
Міністр оборони України підписав угоду з Німеччиною про посилення системи ППО. Ще чотири країни приєднаються до угоди, яка передбачає спільні проєкти та фінансування для зміцнення протиповітряної оборони України.
З Німеччиною підписано угоду щодо посилення системи ППО України, угоду підпишуть ще чотири країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України
Міністр оборони України підкреслив, що ця угода стане важливим кроком у забезпеченні захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.
Угода передбачає, що країни-підписанти, серед яких Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія, братимуть участь у спільних проєктах або фінансуватимуть власні ініціативи, спрямовані на зміцнення спроможностей протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України
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