Україна підписала угоду з Німеччиною щодо посилення системи ППО

З Німеччиною підписано угоду щодо посилення системи ППО України, угоду підпишуть ще чотири країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України

Міністр оборони України підкреслив, що ця угода стане важливим кроком у забезпеченні захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Угода передбачає, що країни-підписанти, серед яких Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія, братимуть участь у спільних проєктах або фінансуватимуть власні ініціативи, спрямовані на зміцнення спроможностей протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України