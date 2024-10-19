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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна підписала угоду з Німеччиною щодо посилення системи ППО

Київ • УНН

 • 39515 перегляди

Міністр оборони України підписав угоду з Німеччиною про посилення системи ППО. Ще чотири країни приєднаються до угоди, яка передбачає спільні проєкти та фінансування для зміцнення протиповітряної оборони України.

Україна підписала угоду з Німеччиною щодо посилення системи ППО

З Німеччиною підписано угоду  щодо посилення системи ППО України, угоду підпишуть ще чотири країни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України

- заявив Рустем Умєров.

Міністр оборони України підкреслив, що ця угода стане важливим кроком у забезпеченні захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Угода передбачає, що країни-підписанти, серед яких Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія, братимуть участь у спільних проєктах або фінансуватимуть власні ініціативи, спрямовані на зміцнення спроможностей протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України

- подякував Рустем Умєров.

Умєров представив План перемоги на засіданні G7 на рівні міністрів оборони19.10.24, 20:16 • 28099 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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