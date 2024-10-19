Украина подписала соглашение с Германией по усилению системы ПВО
Киев • УНН
Министр обороны Украины подписал соглашение с Германией об усилении системы ПВО. Еще четыре страны присоединятся к соглашению, которое предусматривает совместные проекты и финансирование для укрепления противовоздушной обороны Украины.
С Германией подписано соглашение по усилению системы ПВО Украины, соглашение подпишут еще четыре страны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны Украины
Министр обороны Украины подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в обеспечении защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.
Соглашение предусматривает, что страны-подписанты, среди которых Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания, будут участвовать в совместных проектах или финансировать собственные инициативы, направленные на укрепление возможностей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
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