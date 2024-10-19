Украина подписала соглашение с Германией по усилению системы ПВО

С Германией подписано соглашение по усилению системы ПВО Украины, соглашение подпишут еще четыре страны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны Украины - заявил Рустем Умеров.

Министр обороны Украины подчеркнул, что это соглашение станет важным шагом в обеспечении защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.

Соглашение предусматривает, что страны-подписанты, среди которых Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания, будут участвовать в совместных проектах или финансировать собственные инициативы, направленные на укрепление возможностей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Спасибо Германии за инициативу и всем странам-участницам за сильный вклад в безопасность Украины - поблагодарил Рустем Умеров.

Умеров представил План победы на заседании G7 на уровне министров обороны