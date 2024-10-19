Умеров представил План победы на заседании G7 на уровне министров обороны
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров принял участие в заседании G7 в Неаполе. Он представил План победы, призвал ускорить поставки помощи и предложил партнерам инвестировать в украинский ОПК.
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании G7 на уровне министров обороны в Неаполе, где проинформировал о ситуации на фронте и представил План победы Президента, передает УНН.
Детали
Умеров подчеркнул, что «оборона сейчас - важнейший приоритет и для нас, и для наших ключевых партнеров. Впервые за 51 год министры обороны «Большой семерки» собрались вместе для обсуждения безопасности в мире».
Говорили о развитии оборонной промышленности Украины, Европы и мира. Предложил партнерам инвестировать в наш ОПК. Открытие производств в Украине ускорит поставки оружия и боеприпасов. Проинформировал о ситуации на фронте и представил План победы Президента. Призвал ускорить поставки обещанной помощи, что является критически важным для защиты гражданских и наших военных. Также отметил необходимость активного участия союзников в обучении наших бригад и укомплектовании современным оружием
Он отметил, что автократии не боятся эскалации, поэтому решения должны быть смелыми.
Умеров поблагодарил министра обороны Италии за приглашение Украины и подчеркнул - «это мощный сигнал для нас».
Также он поблагодарил партнеров за поддержку Украины и наших военных, которые смело противостоят российской агрессии.
Умеров призвал финские компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность2 октября 2024, 15:30 • 15909 просмотров