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Умеров представил План победы на заседании G7 на уровне министров обороны

Умеров представил План победы на заседании G7 на уровне министров обороны

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 17:16  •  1463 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров принял участие в заседании G7 в Неаполе. Он представил План победы, призвал ускорить поставки помощи и предложил партнерам инвестировать в украинский ОПК.

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании G7 на уровне министров обороны в Неаполе, где проинформировал о ситуации на фронте и представил План победы Президента, передает УНН.

Детали

Умеров подчеркнул, что «оборона сейчас - важнейший приоритет и для нас, и для наших ключевых партнеров. Впервые за 51 год министры обороны «Большой семерки» собрались вместе для обсуждения безопасности в мире».

Говорили о развитии оборонной промышленности Украины, Европы и мира. Предложил партнерам инвестировать в наш ОПК. Открытие производств в Украине ускорит поставки оружия и боеприпасов. Проинформировал о ситуации на фронте и представил План победы Президента. Призвал ускорить поставки обещанной помощи, что является критически важным для защиты гражданских и наших военных. Также отметил необходимость активного участия союзников в обучении наших бригад и укомплектовании современным оружием 

- сказал министр обороны Украины.

Он отметил, что автократии не боятся эскалации, поэтому решения должны быть смелыми.

Умеров поблагодарил министра обороны Италии за приглашение Украины и подчеркнул - «это мощный сигнал для нас».

Также он поблагодарил партнеров за поддержку Украины и наших военных, которые смело противостоят российской агрессии.

Умеров призвал финские компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность2 октября 2024, 15:30 • 15909 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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