Умєров представив План перемоги на засіданні G7 на рівні міністрів оборони
Київ • УНН
Міністр оборони України Умєров взяв участь у засіданні G7 в Неаполі. Він представив План перемоги, закликав прискорити постачання допомоги та запропонував партнерам інвестувати в український ОПК.
Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні G7 на рівні міністрів оборони в Неаполі, де поінформував про ситуацію на фронті та представив План перемоги Президента, передає УНН.
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Умєров наголосив, що "оборона зараз - найважливіший пріоритет і для нас, і для наших ключових партнерів. Уперше за 51 рік міністри оборони "Великої сімки" зібралися разом для обговорення безпеки у світі".
Говорили про розвиток оборонної промисловості України, Європи та світу. Запропонував партнерам інвестувати в наш ОПК. Відкриття виробництв в Україні пришвидшить постачання зброї та боєприпасів. Поінформував про ситуацію на фронті та представив План перемоги Президента. Закликав прискорити постачання обіцяної допомоги, що є критично важливим для захисту цивільних та наших військових. Також наголосив на необхідності активної участі союзників у навчанні наших бригад та укомплектуванні сучасною зброєю
Він наголосив, що автократії не бояться ескалації, тому рішення мають бути сміливими.
Умєров подякував міністру оборони Італії за запрошення України і наголосив - "це потужний сигнал для нас".
Також він подякував партнерам за підтримку України та наших військових, які сміливо протистоять російській агресії.
Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість02.10.24, 18:30 • 16123 перегляди