Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з делегацією парламенту Фінляндії. Обговорили інвестиції в українську оборонну промисловість та створення спільних підприємств.
Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з делегацією на чолі з головою Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юккою Копро закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість та створювати спільні підприємства, передає УНН.
"Провів важливу зустріч з делегацією на чолі з головою Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юккою Копро. Подякував за підтримку з боку фінського уряду та народу, а також готовність поглиблювати нашу співпрацю", - написав Умєров.
За його словами, фінська делегація підтвердила продовження підтримки України як у вигляді допомоги, так і через інвестування в наші промислові потужності.
"Ми обговорили різні шляхи фінансування виробництва та можливості для створення нових спільних підприємств. Фінські компанії можуть звертатися до Міноборони – ми готові забезпечити їх контрактами. Також обговорили безпекову ситуацію в регіоні та на полі бою. Ворог активно нарощує свої промислові потужності, тож маємо діяти спільно з союзниками, щоб дати гідну відповідь", - повідомив Умєров.
Доповнення
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