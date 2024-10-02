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Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість

Умєров закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість

Київ • УНН

 • 16116 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з делегацією парламенту Фінляндії. Обговорили інвестиції в українську оборонну промисловість та створення спільних підприємств.

Міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з делегацією на чолі з головою Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юккою Копро закликав фінські компанії інвестувати в українську оборонну промисловість та створювати спільні підприємства, передає УНН.

"Провів важливу зустріч з делегацією на чолі з головою Комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юккою Копро. Подякував за підтримку з боку фінського уряду та народу, а також готовність поглиблювати нашу співпрацю", - написав Умєров.

За його словами, фінська делегація підтвердила продовження підтримки України як у вигляді допомоги, так і через інвестування в наші промислові потужності.

"Ми обговорили різні шляхи фінансування виробництва та можливості для створення нових спільних підприємств. Фінські компанії можуть звертатися до Міноборони – ми готові забезпечити їх контрактами. Також обговорили безпекову ситуацію в регіоні та на полі бою. Ворог активно нарощує свої промислові потужності, тож маємо діяти спільно з союзниками, щоб дати гідну відповідь", - повідомив Умєров.

Доповнення

Україна запропонувала північноєвропейським країнам озброїти та підготувати по батальйону ЗСУ. 

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков закликав приватних інвесторів і уряди вкладати ресурси в український ОПК, який демонструє високу ефективність і готовність до впровадження новітніх технологій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономікаПолітика
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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