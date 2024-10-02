Умеров призвал финские компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность

Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с делегацией во главе с председателем Комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Юккой Копро призвал финские компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность и создавать совместные предприятия, передает УНН.

«Провел важную встречу с делегацией во главе с председателем Комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Юккой Копро. Поблагодарил за поддержку со стороны финского правительства и народа, а также готовность углублять наше сотрудничество», - написал Умеров.

По его словам, финская делегация подтвердила продолжение поддержки Украины как в виде помощи, так и через инвестирование в наши промышленные мощности.

«Мы обсудили различные пути финансирования производства и возможности для создания новых совместных предприятий. Финские компании могут обращаться в Минобороны - мы готовы обеспечить их контрактами. Также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и на поле боя. Враг активно наращивает свои промышленные мощности, поэтому должны действовать совместно с союзниками, чтобы дать достойный ответ», - сообщил Умеров.

Дополнение

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