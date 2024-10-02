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Оборонний сектор України готовий до впровадження найсучасніших технологій — Міноборони

Оборонний сектор України готовий до впровадження найсучасніших технологій — Міноборони

Київ • УНН

 • 15434 перегляди

Заступник міністра оборони України закликав інвестувати в український ОПК, який демонструє високу ефективність. Пріоритетом є впровадження новітніх технологій, зокрема безпілотників та ракет.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков закликав приватних інвесторів і уряди вкладати ресурси в український ОПК, який демонструє високу ефективність і готовність до впровадження новітніх технологій. Про це він розповів на форумі DFNC2, передає УНН.

Сьогодні Україна, захищаючи свою незалежність, одночасно трансформує оборонну промисловість. Ми бачимо величезний потенціал розвитку для тих, хто зараз ухвалить рішення про інвестиції в український ОПК. Наш сектор уже демонструє високу ефективність і готовий до впровадження найсучасніших технологій. Тому закликаю як приватних інвесторів, так і уряди країн вкладати ресурси в український ОПК

– сказав Кліменков.

Кліменков зазначив, що одна з переваг української зброї полягає в тому, що для наших військових її легше обслуговувати та ремонтувати.

Цю зброю уже знають в ЗСУ. Нам не потрібно витрачати дефіцитний час військових на їх навчання. До того ж на українське озброєння простіше отримати фідбек від ЗСУ. Таким чином виробники безперервно покращують свою продукцію

- додав він.

За його словами, Україна вже має успішний приклад співробітництва, адже уряд Данії розпочав пряме фінансування українських оборонних підприємств, зокрема, виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана".

Він зазначив, що пріоритетом для українських військових є впровадження новітніх сучасних технологій.

В першу чергу – безпілотники. Зокрема, deepstrike, які летять вглиб ворога. Крім того, ми пропонуємо фінансувати виробництво розвідувальних, надводних безпілотників, а також наземних роботизованих систем. Також серед наших пріоритетів – ракети, протитанкові комплекси, бронеавтомобілі та новітні артилерійські установки. Ми не обмежуємося вузькою номенклатурою та готові обговорювати широкий перелік озброєння. Україна пропонує інвесторам надійні проєкти в ОПК, які вже ефективно показали себе на полі бою

- додав він.

Нагадаємо 

Міністр оборони України анонсував збільшення виробництва дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет у 2025 році. Україна інвестувала 4 млрд доларів у розвиток оборонної промисловості та планує збільшити фінансування.

Уряд звільнив заступника Умєрова та держсекретаря Міноборони01.10.24, 14:33 • 11635 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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