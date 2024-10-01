Уряд звільнив заступника Умєрова та держсекретаря Міноборони
Київ • УНН
Кабмін звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони та Людмилу Дараган з посади держсекретаря Міноборони. На місце Дараган призначено в.о. Нікіту Нікітенка.
Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони України. Також Людмила Дараган втратила свою посаду державного секретаря голови Міноборони. На її місце в статусі в. о. уряд призначив Нікіту Нікітенка. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
За словами Мельничука, Кабінетом Міністрів України звільнено:
- Дубинського Георгія Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України;
- Гайдера Станіслава Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Дараган Людмилу Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на Нікітенка Нікіту Сергійовича.
Крім того, Кабмін призначив:
- Адаманова Едема Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;
- Семенця Олександра Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Білецького Сергія Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.
Раніше
Рустем Умєров направив Кабміну подання про звільнення чотирьох своїх заступників.