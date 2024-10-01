Уряд звільнив заступника Умєрова та держсекретаря Міноборони

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Київ • УНН

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Кабмін звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони та Людмилу Дараган з посади держсекретаря Міноборони. На місце Дараган призначено в.о. Нікіту Нікітенка.

Кабінет міністрів звільнив Станіслава Гайдера з посади заступника міністра оборони України. Також Людмила Дараган втратила свою посаду державного секретаря голови Міноборони. На її місце в статусі в. о. уряд призначив Нікіту Нікітенка. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

За словами Мельничука, Кабінетом Міністрів України звільнено:

  • Дубинського Георгія Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України;
  • Гайдера Станіслава Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;
  • Дараган Людмилу Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на Нікітенка Нікіту Сергійовича.

Крім того, Кабмін призначив:

  • Адаманова Едема Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;
  • Семенця Олександра Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Білецького Сергія Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

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Рустем Умєров направив Кабміну подання про звільнення чотирьох своїх заступників.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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