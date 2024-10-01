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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство уволило заместителя Умерова и госсекретаря Минобороны

Правительство уволило заместителя Умерова и госсекретаря Минобороны

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1 октября 2024, 11:33  •  3994 просмотра

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Кабмин уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны и Людмилу Дараган с должности госсекретаря Минобороны. На место Дараган назначен и.о. Никита Никитенко.

Кабинет министров уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны Украины. Также Людмила Дараган потеряла свою должность государственного секретаря главы Минобороны. На ее место в статусе и. о. правительство назначило Никиту Никитенко. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

По словам Мельничука, Кабинетом Министров Украины уволен:

  • Дубинского Георгия Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины;
  • Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины;
  • Дараган Людмилу Витальевну с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины на Никитенко Никиту Сергеевича.

Кроме того, Кабмин назначил:

  • Адаманова Эдема Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;
  • Семенца Александра Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Белецкого Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.

Ранее

Рустем Умеров направил Кабмину представление об увольнении четырех своих заместителей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика