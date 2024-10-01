Правительство уволило заместителя Умерова и госсекретаря Минобороны
Киев • УНН
Кабмин уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны и Людмилу Дараган с должности госсекретаря Минобороны. На место Дараган назначен и.о. Никита Никитенко.
Кабинет министров уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны Украины. Также Людмила Дараган потеряла свою должность государственного секретаря главы Минобороны. На ее место в статусе и. о. правительство назначило Никиту Никитенко. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.
По словам Мельничука, Кабинетом Министров Украины уволен:
- Дубинского Георгия Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины;
- Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Дараган Людмилу Витальевну с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Также правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины на Никитенко Никиту Сергеевича.
Кроме того, Кабмин назначил:
- Адаманова Эдема Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;
- Семенца Александра Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Белецкого Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.
Ранее
Рустем Умеров направил Кабмину представление об увольнении четырех своих заместителей.