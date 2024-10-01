Правительство уволило заместителя Умерова и госсекретаря Минобороны

Кабинет министров уволил Станислава Гайдера с должности заместителя министра обороны Украины. Также Людмила Дараган потеряла свою должность государственного секретаря главы Минобороны. На ее место в статусе и. о. правительство назначило Никиту Никитенко. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу в Telegram, пишет УНН.

По словам Мельничука, Кабинетом Министров Украины уволен:

Дубинского Георгия Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины;

Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Дараган Людмилу Витальевну с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины на Никитенко Никиту Сергеевича.

Кроме того, Кабмин назначил:

Адаманова Эдема Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;

Семенца Александра Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Белецкого Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.

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Рустем Умеров направил Кабмину представление об увольнении четырех своих заместителей.