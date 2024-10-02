Оборонный сектор Украины готов к внедрению самых современных технологий - Минобороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместитель министра обороны Украины призвал инвестировать в украинский ОПК, который демонстрирует высокую эффективность. Приоритетом является внедрение новейших технологий, в частности беспилотников и ракет.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков призвал частных инвесторов и правительства вкладывать ресурсы в украинский ОПК, который демонстрирует высокую эффективность и готовность к внедрению новейших технологий. Об этом он рассказал на форуме DFNC2, передает УНН.

Сегодня Украина, защищая свою независимость, одновременно трансформирует оборонную промышленность. Мы видим огромный потенциал развития для тех, кто сейчас примет решение об инвестициях в украинский ОПК. Наш сектор уже демонстрирует высокую эффективность и готов к внедрению самых современных технологий. Поэтому призываю как частных инвесторов, так и правительства стран вкладывать ресурсы в украинский ОПК

- сказал Клименков.

Клименков отметил, что одно из преимуществ украинского оружия заключается в том, что для наших военных его легче обслуживать и ремонтировать.

Это оружие уже знают в ВСУ. Нам не нужно тратить дефицитное время военных на их обучение. К тому же на украинское вооружение проще получить фидбек от ВСУ. Таким образом производители непрерывно улучшают свою продукцию

- добавил он.

По его словам, Украина уже имеет успешный пример сотрудничества, ведь правительство Дании начало прямое финансирование украинских оборонных предприятий, в частности, производство самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Он отметил, что приоритетом для украинских военных является внедрение новейших современных технологий.

В первую очередь - беспилотники. В частности, deepstrike, которые летят вглубь врага. Кроме того, мы предлагаем финансировать производство разведывательных, надводных беспилотников, а также наземных роботизированных систем. Также среди наших приоритетов - ракеты, противотанковые комплексы, бронеавтомобили и новейшие артиллерийские установки. Мы не ограничиваемся узкой номенклатурой и готовы обсуждать широкий перечень вооружения. Украина предлагает инвесторам надежные проекты в ОПК, которые уже эффективно показали себя на поле боя

- добавил он.

Напомним 

Министр обороны Украины анонсировал увеличение производства дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет в 2025 году. Украина инвестировала 4 млрд долларов в развитие оборонной промышленности и планирует увеличить финансирование.

Правительство уволило заместителя Умерова и госсекретаря Минобороны1 октября 2024, 11:33 • 11122 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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