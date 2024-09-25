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Україна запропонувала північноєвропейським країнам озброїти та підготувати по батальйону ЗСУ - Міноборони

Україна запропонувала північноєвропейським країнам озброїти та підготувати по батальйону ЗСУ - Міноборони

Київ • УНН

 • 26602 перегляди

Україна запросила країни Північної Європи приєднатися до проєкту "Північна бригада". Кожна країна зможе підготувати та озброїти український батальйон, а також інвестувати в оборонну промисловість України.

Північноєвропейським країнам запропонували приєднатися до проєкту "Північна бригада", що дасть змогу країнам підготувати та озброїти по українському батальйону. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Північноєвропейським державам запропонували приєднатися до проєкту "Північна бригада" під час нещодавнього візиту заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександра Балануци до Норвегії. В межах ініціативи кожна країна Північної Європи має змогу підготувати та озброїти по українському батальйону

- повідомили в Міноборони.

Зазначається, що українська делегація запропонувала Норвегії долучитися до проєкту "Північна бригада" , також під час семінару Північної оборонної промисловості Балануца закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

Оборонні компанії та країни Північної Європи, долучившись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою. Обʼєднаємо зусилля для спільної перемоги

- сказав Балануца.

Нагадаємо

У середньому щомісячно в Україні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
finliandiiaФінляндія
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