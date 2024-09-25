Украина предложила североевропейским странам вооружить и подготовить по батальону ВСУ - Минобороны

Североевропейским странам предложили присоединиться к проекту «Северная бригада», что позволит странам подготовить и вооружить по украинскому батальону. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Североевропейским государствам предложили присоединиться к проекту «Северная бригада» во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александра Балануцы в Норвегию. В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что украинская делегация предложила Норвегии присоединиться к проекту «Северная бригада», также во время семинара Северной оборонной промышленности Балануца призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

Оборонные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту «Северная бригада», получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия для общей победы - сказал Балануца.

Напомним,

В среднем ежемесячно в Украине рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев.