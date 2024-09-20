В Україні щомісяця рекрутується 6,5 тисяч добровольців до армії
Київ • УНН
Міноборони відкрило Центр рекрутингу в Черкасах. Доступно понад 10 тисяч вакансій у різних силових структурах, включаючи ЗСУ, НГУ, СБУ та ДПСУ. Роздача повісток у Центрі заборонена.
У середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців. Про це заявив уповноважений Міноборони Олексій Бежевець під час відкриття Центру рекрутингу української армії в Черкасах, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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За даними відомства, для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.
В Умані відкрився центр рекрутингу української армії - Міноборони30.08.24, 14:54 • 14683 перегляди
У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки — це прямо заборонено нормативними документами.
"Отримати всю необхідну інформацію можна за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36. Також можна проконсультуватися та поставити всі необхідні запитання за телефоном +38 (063) 048 94 93, або написавши на електронну адресу: [email protected]", - додали у Міноборони.