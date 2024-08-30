В Умані відкрився центр рекрутингу української армії - Міноборони
Київ • УНН
У місті Умань відкрився перший на Черкащині центр рекрутингу української армії. Через центр можна долучитися до підрозділів ЗСУ та інших Сил оборони, доступно понад 10 тисяч вакансій.
В Умані відкрився перший на Черкащині центр рекрутингу української армії. Через центр рекрутингу можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших складових Сил оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
В Умані відкрився перший на Черкащині центр рекрутингу української армії. Отримати консультацію та при бажанні рекрутуватися можна за адресою вул.Європейська,1 в приміщенні ЦНАПу,
Зазначається, що через центр рекрутингу можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших Сил оборони, всього доступно більше 10 тисяч вакансій.
До мережі центрів по всій Україні вже звернулося понад 15 тис. людей. Близько 1500 з них вже стали військовослужбовцями або завершують останні етапи оформлення,
Нагадаємо
У Львові відкрився другий центр рекрутингу української армії. У центрі наразі доступні понад 10 тисяч вакансій, зокрема для водіїв, медиків, стрільців, діловодів, бухгалтерів, кухарів, ремонтників.