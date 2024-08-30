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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Умани открылся центр рекрутинга украинской армии - Минобороны

В Умани открылся центр рекрутинга украинской армии - Минобороны

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 11:54  •  6736 просмотра

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В городе Умань открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Через центр можно присоединиться к подразделениям ВСУ и других Сил обороны, доступно более 10 тысяч вакансий.

В Умани открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Через центр рекрутинга можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других составляющих Сил обороны. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

В Умани открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Получить консультацию и при желании рекрутироваться можно по адресу ул.Европейская,1 в помещении ЦНАПа,

- сообщили в Минобороны.

Отмечается, что через центр рекрутинга можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других Сил обороны, всего доступно более 10 тысяч вакансий.

В сеть центров по всей Украине уже обратилось более 15 тыс. человек. Около 1500 из них уже стали военнослужащими или завершают последние этапы оформления,

- сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним

Во Львове открылся второй центр рекрутинга украинской армии. В центре сейчас доступны более 10 тысяч вакансий, в частности для водителей, медиков, стрелков, делопроизводителей, бухгалтеров, поваров, ремонтников.

Павел Башинский

Павел Башинский

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