В Умани открылся центр рекрутинга украинской армии - Минобороны

В Умани открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Через центр рекрутинга можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других составляющих Сил обороны. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

В Умани открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Получить консультацию и при желании рекрутироваться можно по адресу ул.Европейская,1 в помещении ЦНАПа, - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что через центр рекрутинга можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других Сил обороны, всего доступно более 10 тысяч вакансий.

В сеть центров по всей Украине уже обратилось более 15 тыс. человек. Около 1500 из них уже стали военнослужащими или завершают последние этапы оформления, - сообщил уполномоченный Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним

Во Львове открылся второй центр рекрутинга украинской армии. В центре сейчас доступны более 10 тысяч вакансий, в частности для водителей, медиков, стрелков, делопроизводителей, бухгалтеров, поваров, ремонтников.