В Умани открылся центр рекрутинга украинской армии - Минобороны
Киев • УНН
В городе Умань открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Через центр можно присоединиться к подразделениям ВСУ и других Сил обороны, доступно более 10 тысяч вакансий.
В Умани открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Через центр рекрутинга можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других составляющих Сил обороны. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
В Умани открылся первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии. Получить консультацию и при желании рекрутироваться можно по адресу ул.Европейская,1 в помещении ЦНАПа,
Отмечается, что через центр рекрутинга можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других Сил обороны, всего доступно более 10 тысяч вакансий.
В сеть центров по всей Украине уже обратилось более 15 тыс. человек. Около 1500 из них уже стали военнослужащими или завершают последние этапы оформления,
Напомним
Во Львове открылся второй центр рекрутинга украинской армии. В центре сейчас доступны более 10 тысяч вакансий, в частности для водителей, медиков, стрелков, делопроизводителей, бухгалтеров, поваров, ремонтников.