В Украине ежемесячно рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев в армию

В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Об этом заявил уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец во время открытия Центра рекрутинга украинской армии в Черкассах, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, в том числе поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других. Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

В Умані відкрився центр рекрутингу української армії - Міноборони

В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами.

«Получить всю необходимую информацию можно по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36. Также можно проконсультироваться и задать все необходимые вопросы по телефону +38 (063) 048 94 93, или написав на электронный адрес: [email protected]», - добавили в Минобороны.