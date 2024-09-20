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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине ежемесячно рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев в армию

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 14:13  •  3315 просмотра

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Минобороны открыло Центр рекрутинга в Черкассах. Доступно более 10 тысяч вакансий в различных силовых структурах, включая ВСУ, НГУ, СБУ и ГПСУ. Раздача повесток в Центре запрещена.

В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Об этом заявил уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец во время открытия Центра рекрутинга украинской армии в Черкассах, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, в том числе поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других. Рекрутироваться можно во все Силы обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

В Умані відкрився центр рекрутингу української армії - Міноборони30 августа 2024, 11:54 • 14303 просмотра

В Центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами.

«Получить всю необходимую информацию можно по адресу: ул. Байды Вишневецкого, 36. Также можно проконсультироваться и задать все необходимые вопросы по телефону +38 (063) 048 94 93, или написав на электронный адрес: [email protected]», - добавили в Минобороны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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