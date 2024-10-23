Германия и Великобритания подписали соглашение о военном сотрудничестве: что в него включено

Новое оборонное соглашение между Берлином и Лондоном предусматривает разработку дальнобойного оружия, производство танков компанией Rheinmetall в Великобритании, а также совместные учения на восточной границе НАТО. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Германия и Великобритания заключили соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус и Великобритании Джон Гили подписали документ в Лондоне 23 октября.

Как прокомментировал подписание Писториус, соглашение Trinity House повысит безопасность в Европе, позволив Лондону и Берлину объединиться перед лицом политики "разделения и разрушения", которую проводит президент рф путин.

Мы предлагаем нечто другое: солидарность и доверие. Война в Украине показала, что мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся. россия ведет войну против Украины, значительно увеличивает производство оружия и неоднократно делала гибридные атаки на наших партнеров в Восточной Европе