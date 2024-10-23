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Германия и Великобритания подписали соглашение о военном сотрудничестве: что в него включено

Германия и Великобритания подписали соглашение о военном сотрудничестве: что в него включено

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Министры обороны ФРГ и Великобритании заключили соглашение об укреплении оборонного сотрудничества. Документ предусматривает совместные учения, разработку оружия и противодействие российским подводным лодкам.

Новое оборонное соглашение между Берлином и Лондоном предусматривает разработку дальнобойного оружия, производство танков компанией Rheinmetall в Великобритании, а также совместные учения на восточной границе НАТО. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Германия и Великобритания заключили соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус и Великобритании Джон Гили подписали документ в Лондоне 23 октября.

Как прокомментировал подписание Писториус, соглашение Trinity House повысит безопасность в Европе, позволив Лондону и Берлину объединиться перед лицом политики "разделения и разрушения", которую проводит президент рф путин.

Мы предлагаем нечто другое: солидарность и доверие. Война в Украине показала, что мы не должны воспринимать безопасность в Европе как нечто само собой разумеющееся. россия ведет войну против Украины, значительно увеличивает производство оружия и неоднократно делала гибридные атаки на наших партнеров в Восточной Европе

- заявил Писториус.

В соглашение включен пункт о том, что с весны 2025 года немецкие противолодочные самолеты-разведчики Boeing P-8 Poseidon будут перебазироваться на авиабазу Лоссимут в Шотландии, чтобы наблюдать оттуда за передвижением российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Стороны также намерены интегрировать системы противовоздушной обороны и разработать новое оружие большой дальности, способное наносить удары вглубь территории противника.

Кроме этого, Берлин и Лондон намерены проводить совместные военные учения на восточном фланге НАТО для сдерживания рф в свете российского вторжения в Украину. Планируется также создать танковые подразделения, поддерживаемые дронами.

Кроме того, Германия будет участвовать в защите кабелей связи на дне Атлантического океана. А немецкая оружейная корпорация Rheinmetall построит в Великобритании новый завод по производству крупнокалиберного оружия.

Напомним

Правительство Германии объявило о передаче Украине очередной партии военной техники. Пакет включает танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T и другое оборудование.

Украина подписала соглашение с Германией по усилению системы ПВО19 октября 2024, 18:50 • 38791 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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