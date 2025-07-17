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Британія та Німеччина підписали договір про взаємну оборону, візьмуться за нову ракетну систему

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали новий договір, що передбачає взаємну допомогу у разі збройного нападу та спільну розробку ракетної системи Deep Precision Strike. Угода також охоплює співпрацю у сферах торгівлі, транспорту та міграції, поглиблюючи зв'язки після Brexit.

Британія та Німеччина підписали договір про взаємну оборону, візьмуться за нову ракетну систему
PA Media

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали новий договір, який включає зобов'язання двох країн допомагати одна одній у разі збройного нападу, що є частиною ширшого перезавантаження зв'язків після Brexit, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Лідер консерваторів Мерц чітко висловив свій жаль з приводу виходу Великої Британії з ЄС та прагне поглибити німецько-британську співпрацю. Стармер заявив, що договір "зблизить Велику Британію та Німеччину, як ніколи раніше", на тлі того, як вони стикаються з такими викликами, як торговельний тиск президента США Дональда Трампа та війна росії проти України.

"Це не лише знаменує прогрес, якого ми вже досягли, та історію, яку ми розділяємо", - сказав Стармер у заяві, поширеній його офісом перед церемонією підписання в четвер у лондонському музеї Вікторії та Альберта.

"Це фундамент, на якому ми рухаємося далі, щоб вирішувати спільні проблеми та інвестувати в спільні сильні сторони", - додав він.

Візит Мерца до британської столиці відбувається через тиждень після того, як президент Франції Еммануель Макрон здійснив перший державний візит європейського лідера до Великої Британії після Brexit, що сприяло зміцненню тепліших англо-французьких відносин.

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За словами німецьких чиновників, взаємне зобов'язання Німеччини та Великої Британії щодо оборони є реакцією як на дедалі агресивнішу росію, так і на зростаючу стурбованість європейських союзників щодо зобов'язань США перед військовим альянсом НАТО.

Водночас вони наголосили, що це не має замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як Стаття 5.

Стармер і Мерц також беруть на себе зобов'язання у четвер поставити нову ракетну систему великої дальності - Deep Precision Strike - протягом наступного десятиліття, згідно із заявою уряду Великої Британії.

Вона матиме дальність понад 2000 кілометрів, і офіс Стармера заявив, що це допоможе стимулювати оборонний сектор Великої Британії та Європи завдяки "значним промисловим інвестиціям".

Новий договір також містить зобов'язання щодо торгівлі, транспорту та міграції. Поряд з угодою, очікується, що Німеччина зобов'яжеться заборонити сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, а зміни до законодавства мають бути ухвалені до кінця року, повідомив офіс Стармера.

Окрім того, угода забезпечить безвізовий режим для шкільних груп між Великою Британією та Німеччиною, повідомив журналістам у Лондоні у четвер речник Стармера Том Веллс.

Юрген Хардт, речник парламентської фракції ХДС/ХСС Мерца з питань зовнішньої політики, заявив, що зустріч у четвер надсилає "сильний сигнал у світі, сповненому невизначеності", і новий договір допоможе зробити "всю Європу безпечнішою, мобільнішою та процвітаючішою".

"Завдяки цій угоді ми згладжуємо гострі кути, залишені Brexit", - сказав Хардт у заяві, надісланій електронною поштою.

"Роблячи це, ми надаємо важливий поштовх для подальшого зближення між Великою Британією та ЄС в економічній та торговельній політиці, а також в оборонній сфері", - зазначив він.

Доповнення

Події в четвер є бажаним відволіканням від внутрішніх труднощів для обох лідерів. Стармер був змушений в останні тижні вдатися до низки політичних поворотів, які підірвали важко зароблену репутацію його уряду щодо фіскальної дисципліни, зазначає видання.

Тим часом Мерц має справу з дедалі більш нестійкою правлячою коаліцією, де його консервативний блок ХДС/ХСС та соціал-демократи розходяться в поглядах з різних питань, від реформ соціального забезпечення до призначень суддів, і вже викликає порівняння з внутрішньою боротьбою, яка переслідувала адміністрацію його попередника Олафа Шольца, вказує видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
ХДС/ХСС
Кір Стармер
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
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