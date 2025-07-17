Великобритания и Германия подписали договор о взаимной обороне, займутся новой ракетной системой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали новый договор, который включает обязательство двух стран помогать друг другу в случае вооруженного нападения, что является частью более широкой перезагрузки связей после Brexit, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Лидер консерваторов Мерц четко выразил свое сожаление по поводу выхода Великобритании из ЕС и стремится углубить немецко-британское сотрудничество. Стармер заявил, что договор "сблизит Великобританию и Германию, как никогда раньше", на фоне того, как они сталкиваются с такими вызовами, как торговое давление президента США Дональда Трампа и война России против Украины.

"Это не только знаменует прогресс, которого мы уже достигли, и историю, которую мы разделяем", - сказал Стармер в заявлении, распространенном его офисом перед церемонией подписания в четверг в лондонском музее Виктории и Альберта.

"Это фундамент, на котором мы движемся дальше, чтобы решать общие проблемы и инвестировать в общие сильные стороны", - добавил он.

Визит Мерца в британскую столицу происходит через неделю после того, как президент Франции Эммануэль Макрон совершил первый государственный визит европейского лидера в Великобританию после Brexit, что способствовало укреплению более теплых англо-французских отношений.

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По словам немецких чиновников, взаимное обязательство Германии и Великобритании по обороне является реакцией как на все более агрессивную Россию, так и на растущую обеспокоенность европейских союзников относительно обязательств США перед военным альянсом НАТО.

В то же время они подчеркнули, что это не должно заменить принцип коллективной обороны, лежащий в основе основополагающего договора НАТО, известного как Статья 5.

Стармер и Мерц также берут на себя обязательство в четверг поставить новую ракетную систему большой дальности - Deep Precision Strike - в течение следующего десятилетия, согласно заявлению правительства Великобритании.

Она будет иметь дальность более 2000 километров, и офис Стармера заявил, что это поможет стимулировать оборонный сектор Великобритании и Европы благодаря "значительным промышленным инвестициям".

Новый договор также содержит обязательства по торговле, транспорту и миграции. Наряду с соглашением, ожидается, что Германия обязуется запретить содействие нелегальной миграции в Великобританию, а изменения в законодательство должны быть приняты до конца года, сообщил офис Стармера.

Кроме того, соглашение обеспечит безвизовый режим для школьных групп между Великобританией и Германией, сообщил журналистам в Лондоне в четверг представитель Стармера Том Уэллс.

Юрген Хардт, представитель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерца по вопросам внешней политики, заявил, что встреча в четверг посылает "сильный сигнал в мире, полном неопределенности", и новый договор поможет сделать "всю Европу безопаснее, мобильнее и процветающей".

"Благодаря этому соглашению мы сглаживаем острые углы, оставленные Brexit", - сказал Хардт в заявлении, присланном по электронной почте.

"Делая это, мы даем важный толчок для дальнейшего сближения между Великобританией и ЕС в экономической и торговой политике, а также в оборонной сфере", - отметил он.

Дополнение

События в четверг являются желанным отвлечением от внутренних трудностей для обоих лидеров. Стармер был вынужден в последние недели прибегнуть к ряду политических поворотов, которые подорвали тяжело заработанную репутацию его правительства относительно фискальной дисциплины, отмечает издание.

Тем временем Мерц имеет дело со все более неустойчивой правящей коалицией, где его консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы расходятся во взглядах по различным вопросам, от реформ социального обеспечения до назначений судей, и уже вызывает сравнения с внутренней борьбой, которая преследовала администрацию его предшественника Олафа Шольца, указывает издание.

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