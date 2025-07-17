Великобритания и Германия подписали договор о взаимной обороне, займутся новой ракетной системой

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:17 • 7550 просмотра
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:10 • 16081 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 22262 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
08:49 • 53875 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 296855 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 158155 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 160754 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 117267 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 310247 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 71496 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
745мм
Популярные новости
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?17 июля, 05:27 • 111458 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 206439 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 72717 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали09:17 • 47595 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ09:33 • 17322 просмотра
публикации
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 12575 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 207067 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 296780 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 310212 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 232138 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Одесса
Реклама
УНН Lite
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 73259 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 190848 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 209096 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 147453 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 157571 просмотра
Актуальное
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Forbes
Серия Airbus A320

Великобритания и Германия подписали договор о взаимной обороне, займутся новой ракетной системой

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали новый договор, предусматривающий взаимную помощь в случае вооруженного нападения и совместную разработку ракетной системы Deep Precision Strike. Соглашение также охватывает сотрудничество в сферах торговли, транспорта и миграции, углубляя связи после Brexit.

Великобритания и Германия подписали договор о взаимной обороне, займутся новой ракетной системой
PA Media

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали новый договор, который включает обязательство двух стран помогать друг другу в случае вооруженного нападения, что является частью более широкой перезагрузки связей после Brexit, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Лидер консерваторов Мерц четко выразил свое сожаление по поводу выхода Великобритании из ЕС и стремится углубить немецко-британское сотрудничество. Стармер заявил, что договор "сблизит Великобританию и Германию, как никогда раньше", на фоне того, как они сталкиваются с такими вызовами, как торговое давление президента США Дональда Трампа и война России против Украины.

"Это не только знаменует прогресс, которого мы уже достигли, и историю, которую мы разделяем", - сказал Стармер в заявлении, распространенном его офисом перед церемонией подписания в четверг в лондонском музее Виктории и Альберта.

"Это фундамент, на котором мы движемся дальше, чтобы решать общие проблемы и инвестировать в общие сильные стороны", - добавил он.

Визит Мерца в британскую столицу происходит через неделю после того, как президент Франции Эммануэль Макрон совершил первый государственный визит европейского лидера в Великобританию после Brexit, что способствовало укреплению более теплых англо-французских отношений.

Стармер и Макрон согласовали пакт о ядерном сдерживании для отражения угрозы Европе - NYT10.07.25, 10:38 • 1880 просмотров

По словам немецких чиновников, взаимное обязательство Германии и Великобритании по обороне является реакцией как на все более агрессивную Россию, так и на растущую обеспокоенность европейских союзников относительно обязательств США перед военным альянсом НАТО.

В то же время они подчеркнули, что это не должно заменить принцип коллективной обороны, лежащий в основе основополагающего договора НАТО, известного как Статья 5.

Стармер и Мерц также берут на себя обязательство в четверг поставить новую ракетную систему большой дальности - Deep Precision Strike - в течение следующего десятилетия, согласно заявлению правительства Великобритании.

Она будет иметь дальность более 2000 километров, и офис Стармера заявил, что это поможет стимулировать оборонный сектор Великобритании и Европы благодаря "значительным промышленным инвестициям".

Новый договор также содержит обязательства по торговле, транспорту и миграции. Наряду с соглашением, ожидается, что Германия обязуется запретить содействие нелегальной миграции в Великобританию, а изменения в законодательство должны быть приняты до конца года, сообщил офис Стармера.

Кроме того, соглашение обеспечит безвизовый режим для школьных групп между Великобританией и Германией, сообщил журналистам в Лондоне в четверг представитель Стармера Том Уэллс.

Юрген Хардт, представитель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерца по вопросам внешней политики, заявил, что встреча в четверг посылает "сильный сигнал в мире, полном неопределенности", и новый договор поможет сделать "всю Европу безопаснее, мобильнее и процветающей".

"Благодаря этому соглашению мы сглаживаем острые углы, оставленные Brexit", - сказал Хардт в заявлении, присланном по электронной почте.

"Делая это, мы даем важный толчок для дальнейшего сближения между Великобританией и ЕС в экономической и торговой политике, а также в оборонной сфере", - отметил он.

Дополнение

События в четверг являются желанным отвлечением от внутренних трудностей для обоих лидеров. Стармер был вынужден в последние недели прибегнуть к ряду политических поворотов, которые подорвали тяжело заработанную репутацию его правительства относительно фискальной дисциплины, отмечает издание.

Тем временем Мерц имеет дело со все более неустойчивой правящей коалицией, где его консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы расходятся во взглядах по различным вопросам, от реформ социального обеспечения до назначений судей, и уже вызывает сравнения с внутренней борьбой, которая преследовала администрацию его предшественника Олафа Шольца, указывает издание.

АдГ наступает на пятки: опрос показал снижение поддержки Мерца накануне летних каникул правительства17.07.25, 12:53 • 3264 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
ХДС/ХСС
Кир Стармер
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Германия
Олаф Шольц
Украина
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9