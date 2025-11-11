Германия потратит 26,5 млрд евро на военную одежду и бронетехнику своей армии

Правительство Германии планирует потратить почти 19 миллиардов евро на новую одежду и личное снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда – на колесные бронированные машины до 2034-2037 годов. Проект FASER предусматривает оснащение армии для достижения численности 460 000 солдат по сравнению с нынешними 280 000, говорится в документах министерства финансов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ожидается закупка от 3 000 до 5 000 машин Boxer производства Rheinmetall и франко-германской компании KNDS, сообщают парламентские источники. Правительство оправдывает расходы амбициозной целью наращивания боеспособности и обеспечения большей ответственности за европейскую безопасность.

Общие оборонные расходы Германии в 2026 году, включая специальные фонды, должны составить около €117,2 млрд, что соответствует 2,8% ВВП и квоте НАТО.

