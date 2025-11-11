$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 9178 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 11405 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18477 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 18400 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 18033 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22686 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24687 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27559 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64481 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76709 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Графики отключений электроэнергии
Германия потратит 26,5 млрд евро на военную одежду и бронетехнику своей армии

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Германия планирует потратить 19 миллиардов евро на одежду и снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда евро на бронемашины к 2034-2037 годам. Это позволит оснастить армию для достижения численности 460 000 солдат.

Германия потратит 26,5 млрд евро на военную одежду и бронетехнику своей армии

Правительство Германии планирует потратить почти 19 миллиардов евро на новую одежду и личное снаряжение для солдат и 7,5 миллиарда – на колесные бронированные машины до 2034-2037 годов. Проект FASER предусматривает оснащение армии для достижения численности 460 000 солдат по сравнению с нынешними 280 000, говорится в документах министерства финансов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ожидается закупка от 3 000 до 5 000 машин Boxer производства Rheinmetall и франко-германской компании KNDS, сообщают парламентские источники. Правительство оправдывает расходы амбициозной целью наращивания боеспособности и обеспечения большей ответственности за европейскую безопасность.

Общие оборонные расходы Германии в 2026 году, включая специальные фонды, должны составить около €117,2 млрд, что соответствует 2,8% ВВП и квоте НАТО.

Германия отменила лимиты на военные расходы из-за угрозы со стороны РФ03.11.25, 01:24 • 6497 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Reuters
Рейнметалл
НАТО
Великобритания
Германия