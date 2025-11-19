Германия разрешила сбивать неизвестные беспилотники, шпионящие за критической инфраструктурой

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил закон, позволяющий бундесверу сбивать неизвестные беспилотники, подозреваемые в шпионаже за военными базами, промышленными объектами и другими критически важными объектами инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Проект поправки к Закону о безопасности авиации позволит военным в Германии применять силу против беспилотных летательных аппаратов по требованию местной полиции, заявил журналистам в среду в Берлине министр внутренних дел Александр Добриндт. Ранее власти прибегали к глушению дронов, чтобы вывести их из строя, но некоторые новые модели, похоже, оказались устойчивыми к таким технологиям.

Министр обороны Борис Писториус, высокопоставленный член правящей партии социал-демократов, настаивал на принятии этой меры после того, как в последние месяцы все больше дронов было замечено в ограниченном воздушном пространстве вблизи энергетических, телекоммуникационных, транспортных и промышленных объектов по всей стране.

"Дроны появляются в воздушном пространстве Германии практически ежедневно", - написал Мерц в публикации на X. "Принцип заключается в следующем: мы должны иметь возможность защитить себя, чтобы нам не пришлось защищаться".

Правительство в Берлине подозревает, что беспилотники, вероятно, используются государственным субъектом с целью саботажа и, возможно, терроризма. В проекте поправки не упоминается конкретная страна, но официальные лица считают, что основными виновниками являются Россия и Китай.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов

Для обезвреживания подозрительных беспилотников вооруженным силам Германии будет разрешено использовать оружие или другое оборудование, например, глушилки - устройства, прерывающие связь между БПЛА и пультом дистанционного управления.

Однако такие меры следует принимать лишь в том случае, если нет других способов предотвратить угрозу и если можно предположить, что под угрозой находятся человеческие жизни или может быть уничтожен важный объект.

По словам представителя правительства, окончательное решение о сбитии беспилотника принимает министр обороны, чтобы сократить цепочку командования.

Закон вызвал возражения со стороны оппозиционных депутатов, которые ссылаются на конституционные положения, запрещающие бундесверу действовать в пределах Германии.

Правила допускают такое развертывание в мирное время лишь в четко определенных исключительных случаях — например, как административная помощь в случае стихийных бедствий, пандемий или для поддержки полиции.