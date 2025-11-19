Германия разрешила сбивать неизвестные беспилотники, шпионящие за критической инфраструктурой

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5892 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9770 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12808 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20447 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27419 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39706 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22394 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24861 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25218 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22450 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5924 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12833 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22789 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39721 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58734 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6250 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26204 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39261 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53135 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74968 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Германия разрешила сбивать неизвестные беспилотники, шпионящие за критической инфраструктурой

Киев • УНН

 • 3140 просмотра

Кабинет канцлера Германии одобрил закон, разрешающий бундесверу сбивать неизвестные беспилотники, подозреваемые в шпионаже за военными базами и промышленными объектами. Военные смогут применять силу против БПЛА по требованию местной полиции, используя оружие или глушилки.

Германия разрешила сбивать неизвестные беспилотники, шпионящие за критической инфраструктурой

Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил закон, позволяющий бундесверу сбивать неизвестные беспилотники, подозреваемые в шпионаже за военными базами, промышленными объектами и другими критически важными объектами инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Проект поправки к Закону о безопасности авиации позволит военным в Германии применять силу против беспилотных летательных аппаратов по требованию местной полиции, заявил журналистам в среду в Берлине министр внутренних дел Александр Добриндт. Ранее власти прибегали к глушению дронов, чтобы вывести их из строя, но некоторые новые модели, похоже, оказались устойчивыми к таким технологиям.

Министр обороны Борис Писториус, высокопоставленный член правящей партии социал-демократов, настаивал на принятии этой меры после того, как в последние месяцы все больше дронов было замечено в ограниченном воздушном пространстве вблизи энергетических, телекоммуникационных, транспортных и промышленных объектов по всей стране.

"Дроны появляются в воздушном пространстве Германии практически ежедневно", - написал Мерц в публикации на X. "Принцип заключается в следующем: мы должны иметь возможность защитить себя, чтобы нам не пришлось защищаться".

Правительство в Берлине подозревает, что беспилотники, вероятно, используются государственным субъектом с целью саботажа и, возможно, терроризма. В проекте поправки не упоминается конкретная страна, но официальные лица считают, что основными виновниками являются Россия и Китай.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 14:42 • 7566 просмотров

Для обезвреживания подозрительных беспилотников вооруженным силам Германии будет разрешено использовать оружие или другое оборудование, например, глушилки - устройства, прерывающие связь между БПЛА и пультом дистанционного управления.

Однако такие меры следует принимать лишь в том случае, если нет других способов предотвратить угрозу и если можно предположить, что под угрозой находятся человеческие жизни или может быть уничтожен важный объект.

По словам представителя правительства, окончательное решение о сбитии беспилотника принимает министр обороны, чтобы сократить цепочку командования.

Закон вызвал возражения со стороны оппозиционных депутатов, которые ссылаются на конституционные положения, запрещающие бундесверу действовать в пределах Германии.

Правила допускают такое развертывание в мирное время лишь в четко определенных исключительных случаях — например, как административная помощь в случае стихийных бедствий, пандемий или для поддержки полиции.

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Бундесвер
Социал-демократическая партия Германии
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Борис Писториус
Германия
Китай
Берлин