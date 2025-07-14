Мерц хоче "перебудови" соцдопомоги безробітним у Німеччині: це також стосується біженців з України

$41.780.04
48.840.13
ukenru
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
13:52 • 1058 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
13:34 • 7092 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
12:42 • 12442 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
12:26 • 19088 перегляди
Зеленський запропонував крісло прем'єра Юлії Свириденко: що про неї відомо
10:15 • 24049 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
08:14 • 32106 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
14 липня, 07:47 • 38083 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
14 липня, 06:59 • 34623 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
14 липня, 06:07 • 34531 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
14 липня, 06:03 • 31036 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.7м/с
31%
749мм
Популярнi новини
Погода в Україні 14 липня: де очікувати грози та спеку до +37°14 липня, 03:59 • 21979 перегляди
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки14 липня, 06:11 • 45487 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"14 липня, 07:12 • 26484 перегляди
"Роумінговий безвіз" з ЄС: Україна схвалила відкриття сектору10:45 • 24633 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 26275 перегляди
Публікації
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 13:52 • 1098 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
13:34 • 7148 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів11:15 • 26364 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 269231 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 263281 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA11:18 • 12889 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 40773 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 37838 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 122862 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 86662 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Мерц хоче "перебудови" соцдопомоги безробітним у Німеччині: це також стосується біженців з України

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає можливість скорочення соціальної допомоги безробітним, включаючи українських біженців, для економії державних витрат. Реформа передбачає запровадження базового доходу з 2026 року та посилення вимог до житлових витрат.

Мерц хоче "перебудови" соцдопомоги безробітним у Німеччині: це також стосується біженців з України

Канцлер Фрідріх Мерц розглядає можливість перегляду системи доходів жителів ФРН. Зокрема пакет соціальної допомоги безробітним може бути скорочено. Канцлер Німеччини наголошує, що система повинна працювати на забезпечення тих, хто дійсно потребує допомоги держави.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle та ARD.

Деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче досягти економії на державних витратах, але із врахуванням щоб система працювала правильно - забезпечувала  соціальною допомогою тих, хто дійсно її потребує та стимулювала тих, хто "може працювати, але не працює".

Крім того, можливе й посилення вимог до житлових витрат, як, наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати чи то перевірки житлової площі.

За словами канцлера ФРН, існує значний потенціал для економії. Мерц очікує, що з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу", - сказав Мерц, пояснюючи свою думку в інтерв'ю ARD.

Мерц також зазначив, що кількість тих, хто "поповнює рахунок", зростає. 

Частково це організовано належним чином. .. Люди йдуть лише на маргінальну зайнятість, поповнюють запаси і виконують незадекларовану роботу. Ми знаємо, що ця незадекларована робота зросла за останні роки

- сказав Мерц.

"Ми повинні це виправити", - додав канцлер.

Довідково

Наразі ідеться про скорочення виплат громадянської допомоги "Bürgergeld", яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Підкреслимо, що таку допомогу отримують, зокрема, і біженці з України.

СДПН (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) разом із "Зеленими" (Die Grünen) та ВДП (Freie Demokratische Partei) вперше запровадили дохід громадян у його нинішньому вигляді протягом останнього законодавчого періоду.

ХДС/ХСС (CDU/CSU, Union) сподівається, що реформа забезпечить більшу фінансову гнучкість у федеральному бюджеті.

Фрідріх Мерц зазначив, що можна заощадити більше, "ніж один чи два мільярди".

Нагадаємо

У березні УНН передавав, що провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також було узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуНаші за кордономФінанси
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Deutsche Welle
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9