Мерц хоче "перебудови" соцдопомоги безробітним у Німеччині: це також стосується біженців з України

Канцлер Фрідріх Мерц розглядає можливість перегляду системи доходів жителів ФРН. Зокрема пакет соціальної допомоги безробітним може бути скорочено. Канцлер Німеччини наголошує, що система повинна працювати на забезпечення тих, хто дійсно потребує допомоги держави.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle та ARD.

Деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче досягти економії на державних витратах, але із врахуванням щоб система працювала правильно - забезпечувала соціальною допомогою тих, хто дійсно її потребує та стимулювала тих, хто "може працювати, але не працює".

Крім того, можливе й посилення вимог до житлових витрат, як, наприклад, запровадження верхньої межі орендної плати чи то перевірки житлової площі.

За словами канцлера ФРН, існує значний потенціал для економії. Мерц очікує, що з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу", - сказав Мерц, пояснюючи свою думку в інтерв'ю ARD.

Мерц також зазначив, що кількість тих, хто "поповнює рахунок", зростає.

Частково це організовано належним чином. .. Люди йдуть лише на маргінальну зайнятість, поповнюють запаси і виконують незадекларовану роботу. Ми знаємо, що ця незадекларована робота зросла за останні роки - сказав Мерц.

"Ми повинні це виправити", - додав канцлер.

Довідково

Наразі ідеться про скорочення виплат громадянської допомоги "Bürgergeld", яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Підкреслимо, що таку допомогу отримують, зокрема, і біженці з України.

СДПН (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) разом із "Зеленими" (Die Grünen) та ВДП (Freie Demokratische Partei) вперше запровадили дохід громадян у його нинішньому вигляді протягом останнього законодавчого періоду.

ХДС/ХСС (CDU/CSU, Union) сподівається, що реформа забезпечить більшу фінансову гнучкість у федеральному бюджеті.

Фрідріх Мерц зазначив, що можна заощадити більше, "ніж один чи два мільярди".

Нагадаємо

У березні УНН передавав, що провідні партії Німеччини домовились про фінансовий пакет для оборони та інфраструктури. Також було узгоджено збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.