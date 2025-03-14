У ФРН узгоджено мільярдний план на оборону та інфраструктуру усередині країни, а також кошти для України

ХДС/ХСС, СДПН і Зелені домовилися про багатомільярдний фінансовий пакет. Зокрема було узгоджено фінансування витрат на безпеку та збільшення допомоги Україні на три мільярди євро.

Передає УНН із посиланням на Tagesspiegel, Tagesschau та DPA.

У Німеччині провідні політичні сили ХДС/ХСС та СДПН досягли компромісу з "зеленими" щодо запланованого фінансового пакету на оборону та інфраструктуру. Як вказується, 100 мільярдів євро з інфраструктурного фонду обсягом 500 мільярдів євро, будуть спрямовані на захист клімату і сприятливу для клімату реструктуризацію економіки. Ще 100 мільярдів євро зарезервовано для федеральних земель.

Я дуже задоволений як змістом, так і результатом - сказав Мерц на прес-конференції в Берліні.

Ключова тема - збільшення коштів на оборону.

Зокрма, під час фінансових переговорів ХДС/ХСС, СДПН та Зелені домовилися про збільшення допомоги Україні на три мільярди євро. Після досягнення домовленості лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц заявив, що федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) погодився виділити кошти, як тільки буде узгоджено фінансовий пакет для оборони та інфраструктури.

Загалом для ФРН та для партнерів (серед яких Україна) ідеться про наступні ланки, щодо яких вже плануються "додатки" фінансових коштів:

витрати на оборону;

витрати на цивільний захист,

розвідувальні служби,

безпеку інформаційних технологій;

підтримка держав, які зазнали міжнародних нападів;

Перелічені вище ланки повинні бути звільнені від боргового гальма, у разі перевищення на 1% валового внутрішнього продукту. - повідомляють ЗМІ.

Інші напрямки, щодо яких у Бундестазі досягнуто компромісу:

Додаткова свобода дій для федеральних земель

ХДС/ХСС та СДПН тепер також домовилися із Зеленими про те, щоб дозволити федеральним землям структурний дефіцит у розмірі 0,35 відсотка. Досі федеральні землі повинні були повністю збалансовувати свої бюджети, тобто їм не дозволялося брати в борг. Для всіх федеральних земель разом це становить 16 мільярдів євро. Федеральні землі також отримають 100 мільярдів зі спеціального інфраструктурного фонду.

Спеціальний інфраструктурний фонд

Спеціальний фонд для інфраструктури у розмірі 500 мільярдів євро залишиться на місці. Однак, всі інвестиції тепер мають бути додатковими.

Вони є додатковими, якщо перевищують 10 відсотків федерального бюджету на інвестиції. Наразі це становить 50 мільярдів євро: Усі інвестиції, що перевищують цю суму, можуть бути профінансовані протягом 12 років зі спеціального фонду.

Фонд клімату та трансформації (KTF) має бути наділений 100 мільярдами євро. В Основному законі він лише згадується як бенефіціар. Це має уможливити додаткові інвестиції для досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року.

Лідер ХДС Мерц заявив, що він дуже задоволений угодою, Німеччина повернулася. Лідер СДПН Клінгбайль говорив про потужний стимул для країни. Очікується, що наступного вівторка Бундестаг ухвалить остаточне рішення щодо боргового пакету.

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