В ФРГ согласован миллиардный план на оборону и инфраструктуру внутри страны, а также средства для Украины

ХДС/ХСС, СДПГ и Зеленые договорились о многомиллиардном финансовом пакете. В частности, было согласовано финансирование расходов на безопасность и увеличение помощи Украине на три миллиарда евро.

Передает УНН со ссылкой на Tagesspiegel, Tagesschau и DPA.

В Германии ведущие политические силы ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с "зелеными" относительно запланированного финансового пакета на оборону и инфраструктуру. Как указывается, 100 миллиардов евро из инфраструктурного фонда объемом 500 миллиардов евро, будут направлены на защиту климата и благоприятную для климата реструктуризацию экономики. Еще 100 миллиардов евро зарезервировано для федеральных земель.

Я очень доволен как содержанием, так и результатом - сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Ключевая тема - увеличение средств на оборону.

В частности, во время финансовых переговоров ХДС/ХСС, СДПГ и Зеленые договорились об увеличении помощи Украине на три миллиарда евро. После достижения договоренности лидер фракции ХДС Фридрих Мерц заявил, что федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) согласился выделить средства, как только будет согласован финансовый пакет для обороны и инфраструктуры.

В целом для ФРГ и для партнеров (среди которых Украина), речь идет о следующих звеньях, по которым уже планируются "добавки" финансовых средств:

расходы на оборону;

расходы на гражданскую защиту,

разведывательные службы,

безопасность информационных технологий;

поддержка государств, подвергшихся международным нападениям;

Перечисленные выше звенья должны быть освобождены от долгового тормоза, в случае превышения на 1% валового внутреннего продукта. - сообщают СМИ.

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Дополнительная свобода действий для федеральных земель

ХДС/ХСС и СДПГ теперь также договорились с Зелеными о том, чтобы разрешить федеральным землям структурный дефицит в размере 0,35 процента. До сих пор федеральные земли должны были полностью сбалансировать свои бюджеты, то есть им не разрешалось брать в долг. Для всех федеральных земель вместе это составляет 16 миллиардов евро. Федеральные земли также получат 100 миллиардов из специального инфраструктурного фонда.

Специальный инфраструктурный фонд

Специальный фонд для инфраструктуры в размере 500 миллиардов евро останется на месте. Однако, все инвестиции теперь должны быть дополнительными.

Они являются дополнительными, если превышают 10 процентов федерального бюджета на инвестиции. Сейчас это составляет 50 миллиардов евро: Все инвестиции, превышающие эту сумму, могут быть профинансированы в течение 12 лет из специального фонда.

Фонд климата и трансформации (KTF) должен быть наделен 100 миллиардами евро. В Основном законе он лишь упоминается как бенефициар. Это должно сделать возможным дополнительные инвестиции для достижения климатической нейтральности к 2045 году.

Лидер ХДС Мерц заявил, что он очень доволен соглашением, Германия вернулась. Лидер СДПГ Клингбайль говорил о мощном стимуле для страны. Ожидается, что в следующий вторник Бундестаг примет окончательное решение по долговому пакету.

Напомним

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