Мерц хочет «перестройки» социальной помощи безработным в Германии: это также касается беженцев из Украины

Канцлер Фридрих Мерц рассматривает возможность пересмотра системы доходов жителей ФРГ. В частности, пакет социальной помощи безработным может быть сокращен. Канцлер Германии подчеркивает, что система должна работать на обеспечение тех, кто действительно нуждается в помощи государства.

Передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle и ARD.

Детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет добиться экономии на государственных расходах, но с учетом того, чтобы система работала правильно - обеспечивала социальной помощью тех, кто действительно в ней нуждается, и стимулировала тех, кто "может работать, но не работает".

Кроме того, возможно и ужесточение требований к жилищным расходам, как, например, введение верхнего предела арендной платы или проверка жилой площади.

По словам канцлера ФРГ, существует значительный потенциал для экономии. Мерц ожидает, что с 2026 года в рамках реформы вместо помощи гражданам будет выплачиваться базовый доход.

"Я был бы даже готов повысить ставки, например, в случае внезапной безработицы, чтобы те, кого это коснулось, могли быстро найти новую работу", - сказал Мерц, объясняя свою мысль в интервью ARD.

Мерц также отметил, что количество тех, кто "пополняет счет", растет.

Частично это организовано должным образом. .. Люди идут только на маргинальную занятость, пополняют запасы и выполняют незадекларированную работу. Мы знаем, что эта незадекларированная работа выросла за последние годы - сказал Мерц.

"Мы должны это исправить", - добавил канцлер.

Справка

Сейчас речь идет о сокращении выплат гражданской помощи "Bürgergeld", которую получают те, кто ищет работу, или те, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Подчеркнем, что такую помощь получают, в частности, и беженцы из Украины.

СДПГ (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) вместе с "Зелеными" (Die Grünen) и СвДП (Freie Demokratische Partei) впервые ввели доход граждан в его нынешнем виде в течение последнего законодательного периода.

ХДС/ХСС (CDU/CSU, Union) надеется, что реформа обеспечит большую финансовую гибкость в федеральном бюджете.

Фридрих Мерц отметил, что можно сэкономить больше, "чем один или два миллиарда".

Напомним

В марте УНН передавал, что ведущие партии Германии договорились о финансовом пакете для обороны и инфраструктуры. Также было согласовано увеличение помощи Украине на три миллиарда евро.