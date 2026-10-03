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BMW M выпустила миллионный автомобиль — юбилейным стал яркий седан M3

Киев • УНН

 • 2340 просмотра

Юбилейным миллионным автомобилем BMW M стал оранжевый седан M3, выпущенный в Мюнхене. С 2027 года завод будет производить только электромобили.

BMW M выпустила миллионный автомобиль — юбилейным стал яркий седан M3

BMW M недавно достигла важной отметки: компания выпустила миллион автомобилей. Событие отметили сходом с конвейера в Мюнхене, Германия, специального BMW M3 в цвете BMW Individual Fire Orange III. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Ключи от M3 символически передал Петер Вебер, руководитель мюнхенского завода, генеральному директору BMW M Франку ван Милю во время церемонии, посвящённой истории бренда и одновременно позволившей заглянуть в его дальнейшее развитие.

Это знаковое событие подводит итог более чем 50-летней истории BMW M.

Электрический M3 будут выпускать в Мюнхене

Главный завод BMW в Мюнхене станет местом производства следующего поколения полностью электрического BMW M3, который станет первой высокопроизводительной моделью с технологиями BMW M Neue Klasse. Это будет вторая модель Neue Klasse, которую будут собирать в Мюнхене после электрического BMW i3, фактически открывая новую страницу в истории модельного ряда M.

Связь между M3 и мюнхенским заводом не случайна.

По словам Вебера, нынешнее поколение M3 начали производить именно здесь в 2020 году, благодаря чему между автомобилем и работниками, которые его изготавливают, сформировалась особая связь. Однако с 2027 года главный завод BMW будет производить только электромобили. Эту трансформацию обеспечит общий объём инвестиций около 650 миллионов евро.

Работы охватывают примерно треть всего завода, включая новый кузовной цех и модернизированный сборочный участок, а также полностью обновлённую логистическую инфраструктуру. BMW заявляет, что все работы проводились без остановки текущего производства.

BMW готовится к совершенно другому M3

По словам Франка ван Миля, достижение отметки в один миллион автомобилей свидетельствует о том, что основная философия BMW M — сочетание возможностей на гоночном треке с пригодностью для повседневного использования — продолжает находить отклик у покупателей. И это происходит ровно через 40 лет после появления первого M3.

Следующее поколение высокопроизводительных автомобилей BMW M будет создано на основе технологий Neue Klasse, а электрические силовые установки будут играть всё более важную роль.

Будущий электрический M3 станет самым ярким свидетельством этого перехода, привнеся технологии нового поколения BMW M в одну из самых известных моделей бренда.

BMW на фоне неудач на рынке Китая готовит шаги для повышения рентабельности — что будут делать30.09.26, 15:48 • 4257 просмотров

Ольга Розгон

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Германия