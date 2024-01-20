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Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно

Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 15:10  •  17246 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится со словацким коллегой Робертом Фицо, который планирует предоставить Украине гуманитарную помощь, но исключает военную помощь. Встреча запланирована на 24 января в Ужгороде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в следующую среду встретится с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде. Об этом сообщает Denníku N, пишет УНН.

Как сообщает издание, премьер Словакии Роберт Фицо во время выступления о программе работы на следующую неделю сообщил, что встретится с Денисом Шмыгалем в Ужгороде в среду, 24 января.

Отмечается, что Фицо приедет в Украину с гуманитарной помощью и заявит, что Словакия не будет помогать Украине военно.

Премьер Словакии утверждает, что встреча "будет интересной".

Напомним

Избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует провести реформы уголовного законодательства и судебной системы по венгерскому образцу. Многие жители страны не согласны с правительственным пакетом законов: в 24 городах страны состоялись митинги, в частности 26 тысяч человек вышли на протест в Братиславе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно

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