Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится со словацким коллегой Робертом Фицо, который планирует предоставить Украине гуманитарную помощь, но исключает военную помощь. Встреча запланирована на 24 января в Ужгороде.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в следующую среду встретится с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде. Об этом сообщает Denníku N, пишет УНН.
Как сообщает издание, премьер Словакии Роберт Фицо во время выступления о программе работы на следующую неделю сообщил, что встретится с Денисом Шмыгалем в Ужгороде в среду, 24 января.
Отмечается, что Фицо приедет в Украину с гуманитарной помощью и заявит, что Словакия не будет помогать Украине военно.
Премьер Словакии утверждает, что встреча "будет интересной".
Напомним
Избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует провести реформы уголовного законодательства и судебной системы по венгерскому образцу. Многие жители страны не согласны с правительственным пакетом законов: в 24 городах страны состоялись митинги, в частности 26 тысяч человек вышли на протест в Братиславе.
Премьер Словакии на следующей неделе планирует встретиться со Шмыгалем в Ужгороде: что известно
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится со словацким коллегой Робертом Фицо, который планирует предоставить Украине гуманитарную помощь, но исключает военную помощь. Встреча запланирована на 24 января в Ужгороде.
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