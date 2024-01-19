"Пане Фіцо, люди бачать, що ви робите!": в Словаччині відбулись масштабні антиурядові протести

Обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує провести реформи кримінального законодавства та судової системи за угорським зразком. Багато мешканців країни не погоджуються з урядовим пакетом законів: у 24 містах країни відбулись мітинги, зокрема 26 тисяч людей вийшли на протест у Братиславі.

Про це передає УНН із посиланням на онлайн-портал Aktuality та видання Denník N.

Деталі

Тисячі людей знову виходять на вулиці - у столиці Братиславі та в усіх інших великих містах Словаччини відбулися демонстрації проти дій уряду обраного у минулому році прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Згідно інформації модераторки протесту в Братиславі Крістіни Тормової, у четвер 18 січня, протести відбулися у 24 містах Словаччини.

Серед них: Братислава, Кошице, Нітра, Жиліна, Банська Бистриця, Тренчин, Прешов, Трнав, Поважська Бистриця, П'єштяни та інші міста країни. Зазначається, що у столиці Словаччини до мітингу долучилися понад 26 тис. людей.

Як повідомили словацькі ЗМІ, демонстранти протестують проти пакету кримінальних законів та планів щодо ліквідації Спеціальної прокуратури. Крім того учасники мітингів виступили з вимогою щодо відставки проросійської міністерки культури Мартіни Шимковічової, а також згадали ДТП за участю лідера Словацької національної партії Андрея Данко (коаліційного партнера Фіцо), - повідомляється, що Данко втік із місця події.

Пане Фіцо, люди бачать, що ви робите! Що ви захоплюєте державу! Ви знищуєте незалежні інституції, а ваша реформа кримінального права насправді є промафіозним пакетом - критикує, Міхаель Сімецка, який перебуває в авангарді опозиції до глави словацького уряду Роберта Фіцо.

"Щоб не зашкодити бюджету ЄС": Орбан зробив чергову заяву щодо 50 млрд євро для України

Дебати прем’єра та президента

Президентка Словаччини Зузана Чапутова також розкритикувала Фіцо, зазначивши, що його реформа зменшить вироки за багато злочинів і скоротить терміни давності.

Поправка до кримінального законодавства – одна з найсерйозніших в нашій історії. Це докорінно змінило б спосіб боротьби з простими крадіжками, а також організованою злочинністю, і незворотно обмежило б права жертв - сказала Чапутова.

Промова глави держави не залишила байдужим прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Ми не можемо серйозно сприймати те, що вона сказала. Якщо пані президент захоче втрутитися в цю боротьбу, яка зараз точиться в Національній раді, я використаю всі варіанти - оголосив Фіцо.

За словами словацького прем’єра, "пані Президент виступала не як глава держави, а як речник Прогресивної Словаччини та опозиції".

Крім того, Фіцо завив, що Чапутова нібито стала на бік злочину, який стався у 2020-2023 роках (за часів попереднього уряду – ред.).

За його словами, тоді були грубо порушені права людини опозиції та людей, пов'язаних з нею.

Новий прем'єр-міністр Люксембургу хоче розібратися в політиці Угорщини і закликає "зрозуміти Орбана"

Реакція ЄС

Європейська прокуратура скаржиться, що Словаччина більше не в змозі ефективно боротися з незаконним використанням коштів ЄС. У середу Європейський парламент значною більшістю голосів засудив словацькі пропозиції реформ. У резолюції депутати закликають Комісію ЄС дуже уважно стежити за тим, куди рухається Словаччина з точки зору верховенства права.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що наприкінці 2023 року, у різний час відбулося декілька акцій протестів проти уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, - тисячі людей протестували проти планів уряду Словаччини внести зміни до кримінального кодексу, зокрема, скасувати спеціальну прокуратуру з розслідування тяжких злочинів.

Також на початку січня стало відомо, що Словаччина не підтримує декларацію, що засуджує постачання північнокорейських ракет до росії, через нібито "відсутність доказів".

Європарламент закликає Раду ЄС визначити, чи вчинила Угорщина "серйозні та постійні порушення цінностей ЄС"