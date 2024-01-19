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"Пане Фіцо, люди бачать, що ви робите!": в Словаччині відбулись масштабні антиурядові протести

"Пане Фіцо, люди бачать, що ви робите!": в Словаччині відбулись масштабні антиурядові протести

Київ • УНН

 • 27140 перегляди

У Словаччині вкотре відбулися акції протесту, адресатом яких є уряд Роберта Фіцо. Демонстрації спрямовані проти планованого скасування Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та проти скорочення покарань за фінансові злочини. В ЄС також є занепокоєння щодо верховенства права у Словаччині.

Обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує провести реформи кримінального законодавства та судової системи за угорським зразком. Багато мешканців країни не погоджуються з урядовим пакетом законів: у 24 містах країни відбулись мітинги, зокрема 26 тисяч людей вийшли на протест у Братиславі.

Про це передає УНН із посиланням на онлайн-портал Aktuality та видання Denník N.

Деталі

Тисячі людей знову виходять на вулиці - у столиці Братиславі та в усіх інших великих містах Словаччини відбулися демонстрації проти дій уряду обраного у минулому році прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Згідно інформації модераторки протесту в Братиславі Крістіни Тормової, у четвер 18 січня, протести відбулися у 24 містах Словаччини.

Серед них: Братислава, Кошице, Нітра, Жиліна, Банська Бистриця, Тренчин, Прешов, Трнав, Поважська Бистриця, П'єштяни та інші міста країни. Зазначається, що у столиці Словаччини до мітингу долучилися понад 26 тис. людей.

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Як повідомили словацькі ЗМІ, демонстранти протестують проти пакету кримінальних законів та планів щодо ліквідації Спеціальної прокуратури. Крім того учасники мітингів виступили з вимогою щодо відставки проросійської міністерки культури Мартіни Шимковічової, а також згадали ДТП за участю лідера Словацької національної партії Андрея Данко (коаліційного партнера Фіцо), - повідомляється, що Данко втік із місця події.

Пане Фіцо, люди бачать, що ви робите! Що ви захоплюєте державу! Ви знищуєте незалежні інституції, а ваша реформа кримінального права насправді є промафіозним пакетом

- критикує, Міхаель Сімецка, який перебуває в авангарді опозиції до глави словацького уряду Роберта Фіцо.

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Дебати прем’єра та президента

Президентка Словаччини Зузана Чапутова також розкритикувала Фіцо, зазначивши, що його реформа зменшить вироки за багато злочинів і скоротить терміни давності.

Поправка до кримінального законодавства – одна з найсерйозніших в нашій історії. Це докорінно змінило б спосіб боротьби з простими крадіжками, а також організованою злочинністю, і незворотно обмежило б права жертв

- сказала Чапутова.
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Промова глави держави не залишила байдужим прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Ми не можемо серйозно сприймати те, що вона сказала. Якщо пані президент захоче втрутитися в цю боротьбу, яка зараз точиться в Національній раді, я використаю всі варіанти 

- оголосив Фіцо.

За словами словацького прем’єра, "пані Президент виступала не як глава держави, а як речник Прогресивної Словаччини та опозиції".

Крім того, Фіцо завив, що Чапутова нібито стала на бік злочину, який стався у 2020-2023 роках (за часів попереднього уряду – ред.).

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За його словами, тоді були грубо порушені права людини опозиції та людей, пов'язаних з нею.

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Реакція ЄС

Європейська прокуратура скаржиться, що Словаччина більше не в змозі ефективно боротися з незаконним використанням коштів ЄС. У середу Європейський парламент значною більшістю голосів засудив словацькі пропозиції реформ. У резолюції депутати закликають Комісію ЄС дуже уважно стежити за тим, куди рухається Словаччина з точки зору верховенства права.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що наприкінці 2023 року, у різний час відбулося декілька акцій протестів проти уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, - тисячі людей протестували проти планів уряду Словаччини внести зміни до кримінального кодексу, зокрема, скасувати спеціальну прокуратуру з розслідування тяжких злочинів.

Також на початку січня стало відомо, що Словаччина не підтримує декларацію, що засуджує постачання північнокорейських ракет до росії, через нібито "відсутність доказів".

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