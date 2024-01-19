"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты
В Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.
Международная доставка водительских удостоверений: услугу запустили еще в пяти странах
Министерство внутренних дел Украины расширило свою услугу по международной доставке водительских удостоверений еще на пять стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию. Таким образом, украинцы теперь могут заказать водительское удостоверение в 17 европейских странах.
Пожар на российской нефтебазе: до сих пор горят 4 резервуара, из близлежащих домов эвакуировали людей
На нефтебазе в городе клинцы брянской области россии горит четыре резервуара, пожар классифицируется как высокого уровня сложности. Жители близлежащих районов эвакуированы.
Польша предложит Еврокомиссии поправки к "транспортному безвизу" с Украиной
Польша планирует подать предложения в Европейскую комиссию о внесении изменений в "транспортный безвиз" с Украиной. Заявление прозвучало после достижения договоренностей о приостановлении протестов, которые блокировали некоторые пункты пропуска на польско-украинской границе.
россию исключили из Международной федерации киберспорта
Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство российской федерации компьютерного спорта из-за деятельности на оккупированных территориях Украины.
россияне пытаются перерезать единственную дорогу на Авдеевку - Барабаш
По словам главы Авдеевской городской военной администрации, российские войска пытаются отрезать единственную дорогу в Авдеевку, что усиливает напряженность в этом районе.
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы.
Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных
После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.
Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения
Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.
В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище
Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.