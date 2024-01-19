"Господин Фицо, люди видят, что вы делаете!": в Словакии состоялись масштабные антиправительственные протесты

Избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует провести реформы уголовного законодательства и судебной системы по венгерскому образцу. Многие жители страны не согласны с правительственным пакетом законов: в 24 городах страны состоялись митинги, в частности 26 тысяч человек вышли на протест в Братиславе.

Об этом передает УНН со ссылкой на онлайн-портал Aktuality и издание Denník N.

Детали

Тысячи людей снова выходят на улицы - в столице Братиславе и во всех других крупных городах Словакии состоялись демонстрации против действий правительства избранного в прошлом году премьер-министра Роберта Фицо. Согласно информации модератора протеста в Братиславе Кристины Тормовой, в четверг 18 января, протесты состоялись в 24 городах Словакии.

Среди них: Братислава, Кошице, Нитра, Жилина, Банская Быстрица, Тренчин, Прешов, Трнав, Поважская Быстрица, Пьештяны и другие города. Отмечается, что в столице страны к митингу присоединились более 26 тыс. человек.

Как сообщили словацкие СМИ, демонстранты протестуют против пакета уголовных законов и планов по ликвидации Специальной прокуратуры. Кроме того участники митингов выступили с требованием об отставке пророссийского министра культуры Мартины Шимковичовой, а также вспомнили ДТП с участием лидера Словацкой национальной партии Андрея Данко (коалиционного партнера Фицо), - сообщается, что Данко сбежал с места происшествия.

Господин Фицо, люди видят, что вы делаете! Что вы захватываете государство! Вы уничтожаете независимые институты, а ваша реформа уголовного права на самом деле является промафиозным пакетом - критикует, Михаэль Симецка, который находится в авангарде оппозиции к главе словацкого правительства Роберта Фицо.

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Дебаты премьера и президента

Президент Словакии Зузана Чапутова также раскритиковала Фицо, отметив, что его реформа уменьшит приговоры за многие преступления и сократит сроки давности.

Поправка к уголовному законодательству - одна из самых серьезных в нашей истории. Это в корне изменило бы способ борьбы с простыми кражами, а также организованной преступностью, и необратимо ограничило бы права жертв - сказала Чапутова.

Речь главы государства не оставила равнодушным премьер-министра Роберта Фицо.

Мы не можем серьезно воспринимать то, что она сказала. Если госпожа президент захочет вмешаться в эту борьбу, которая сейчас идет в Национальном совете, я использую все варианты - объявил Фицо.

По словам словацкого премьера, Чапутова "выступала не как глава государства, а как представитель Прогрессивной Словакии и оппозиции".

Кроме того, Фицо завил, что Чапутова якобы стала на сторону преступления, которое произошло в 2020-2023 годах (во времена предыдущего правительства - ред.).

По его словам, тогда были грубо нарушены права человека оппозиции и людей, связанных с ней.

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Реакция ЕС

Европейская прокуратура жалуется, что Словакия больше не в состоянии эффективно бороться с незаконным использованием средств ЕС. В среду Европейский парламент значительным большинством голосов осудил словацкие предложения реформ. В резолюции депутаты призывают Комиссию ЕС очень внимательно следить за тем, куда движется Словакия с точки зрения верховенства права.

Напомним,

УНН сообщал, что в конце 2023 года, в разное время состоялось несколько акций протестов против правительства Роберта Фицо, - тысячи людей протестовали против планов правительства внести изменения в уголовный кодекс, в частности, отменить специальную прокуратуру по расследованию тяжких преступлений.

Также в начале января стало известно, что Словакия не поддерживает декларацию, осуждающую поставки северокорейских ракет в россию, из-за якобы "отсутствия доказательств".

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