Европарламент призывает Совет ЕС определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС"

Европарламент в четверг, 18 января, принял резолюцию с призывом к Совету ЕС определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС". Также депутаты Европарламента просят найти решение для снижения рисков того, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Детали

В резолюции, принятой в четверг 345 голосами "за", 104 "против" и 29 воздержавшихся, евродепутаты выражают сильную озабоченность дальнейшей эрозией демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии, в частности, из-за недавно принятого так называемого пакета "защиты национального суверенитета", который сравнивают с печально известным российским "законом об иностранных агентах".

Европарламентарии также осуждают действия премьер-министра Виктора Орбана, который в декабре прошлого года заблокировал решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, включая пакет помощи Украине, "в полном неуважении и нарушении стратегических интересов ЕС и в нарушение принципа искреннего сотрудничества".

ЕС не должен поддаваться на шантаж, отмечается в резолюции.

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Также отмечается, что евродепутаты сожалеют о решении Комиссии разблокировать до 10,2 миллиарда евро из ранее замороженных средств, несмотря на то, что Венгрия не выполнила необходимых реформ по обеспечению независимости судебной системы.

Парламент рассмотрит вопрос о необходимости судебных разбирательств для отмены решения о частичной разморозке средств и отмечает, что он может использовать целый ряд юридических и политических мер, если Комиссия нарушит свои обязанности по защите Договора и финансовых интересов ЕС - говорится в заявлении.

Такое Европарламент задается вопросом, сможет ли венгерское правительство выполнить свои обязанности во второй половине 2024 года, предупреждая, что если должность президента Европейского совета будет вакантной, то эти обязанности лягут на плечи премьер-министра Венгрии во время шестимесячного председательства страны в Совете.

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"Депутаты Европарламента просят Совет найти надлежащие решения для снижения этих рисков, а также призывают к реформам процесса принятия решений в Совете, чтобы положить конец злоупотреблению правом вето и шантажу", - подчеркнули в Европарламенте.