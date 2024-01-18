Европарламент призывает Совет ЕС определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС"
Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС расследовать потенциальные "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС" со стороны Венгрии. Парламент также выразил обеспокоенность предстоящим председательством Венгрии в Совете ЕС.
Исторический шаг: Молдова изменила советскую аббревиатуру для аэропорта Кишинева
Международный аэропорт Кишинева обновил свой трехбуквенный код с KIV на RMO, что означает Республика Молдова. Это изменение является частью процесса определения идентичности аэропорта и приведения его в соответствие с современными авиационными стандартами.
Польша продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года. Эта мера позволяет украинцам продолжать жить, работать и учиться в Польше без необходимости подавать заявление на получение нового удостоверения.
Данилов: мы не можем насильно вернуть из-за границы в Украину призывников
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не может принудительно вернуть призывников, проживающих за рубежом.
Суд сегодня не будет избирать меру пресечения Гринкевичам
Суд сегодня не будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения львовским бизнесменам Игорю Гринкевичу и его сыну Роману.
В рф заявили, что "украинская ДРГ" якобы пыталась проникнуть на брянщину
Российские телеграм-каналы сообщают о якобы попытке проникновения на территорию россии "украинской диверсионной группы" из 20 человек вблизи. Группа, вооруженная автоматами, пулеметами и гранатами, якобы отступила с потерями.
Враг ударил из авиации по Орехову Запорожской области: уничтожен целый подъезд многоквартирного дома
Город Орехов Запорожской области был атакован российской авиацией, что привело к разрушению целого подъезда в многоквартирном доме. На данный момент нет информации о пострадавших.
"Инфраструктурные решения, жилье, рабочие места" - замминистра экономики о том, как поощрить людей возвращаться в Украину
Правительства Украины и Германии изучают способы поощрения украинских эмигрантов вернуться домой. При этом рассматриваются предложения по инфраструктуре, жилью, рабочим местам
В Киеве на экранах ТРЦ ежедневно будут чествовать память погибших воинов
Инициатива платформы "Мемориал памяти" имеет целью почтить павших защитников и сохранить память о них в публичном пространстве.
В рф прокуратура требует почти 5 лет колонии для Игоря "Стрелкова" Гиркина
В рф обвинение требует приговорить бывшего офицера фсб и экс-министра "ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к почти 5 годам заключения по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".