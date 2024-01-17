20 млрд евро для Венгрии не разморозят до выполнения условий - фон дер Ляйен

Около 20 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии будут замороженными, пока Будапешт не выполнит все необходимые условия для их разблокирования. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте в среду, пишет УНН.

Последняя тема, которую я хотела бы затронуть, это Венгрия и ее доступ к фондам ЕС. (...) Около 20 миллиардов евро остаются замороженными. Они приостановлены по причинам, которые включают беспокойство по поводу прав ЛГБТИК, академической свободы и права на убежище. Некоторые заблокированы согласно механизму обусловленности. И они будут оставаться заблокированными, пока Венгрия не выполнит все необходимые условия - сказала фон дер Ляйен.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "уверена" в том, что решение о пакете помощи Украине в размере 50 миллиардов евро может быть достигнуто на уровне 27 стран-членов ЕС, что предусматривает также Венгрию, которая противилась этому решению на декабрьском саммите блока.

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