ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico

Будапешт дал ЕС сигнал, что он готов отказаться от противодействия финансированию для Украины - на фоне того, как продолжаются переговоры о "подсластителях", которые бы облегчили снятие возражений премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Хотя соглашения до сих пор нет, ЕС уверен, что оно может быть заключено в течение следующих нескольких недель, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По мнению нескольких европейских дипломатов и официальных лиц, "Орбан приближается к принятию компромисса по использованию денег из бюджета блока, даже несмотря на то, что соглашение, скорее всего, не будет соответствовать требованиям, которые он выдвинул после саммита в прошлом месяце".

В декабре Орбан заблокировал четырехлетний пакет финансирования для Украины в размере 50 миллиардов евро (шаг, который он смог сделать, поскольку для этого требовалась единодушная поддержка со стороны 27 правительств ЕС).

"Но с тех пор обе стороны отошли от края пропасти и теперь вовлечены в деликатный танец по поводу того, как довести решение до конца, когда Орбан и другие лидеры встретятся в Брюсселе 1 февраля", - пишет издание.

"Хотя до сих пор нет соглашения о том, какие уступки предложить Венгрии взамен и на что она может пойти, ЕС теперь уверен, что соглашение может быть заключено в течение следующих нескольких недель", - указывает издание со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Как отмечается, хотя в Брюсселе была определенная готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство столиц стран блока отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на ежегодные транши, которые ежегодно требуют единогласного одобрения. На практике это дало бы Орбану возможность ежегодно блокировать финансирование ЕС для Украины или требовать уступок от Брюсселя за снятие его вето.

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"Очень маловероятно, что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии возможность регулярного шантажа", - сказал один из дипломатов ЕС.

Другая идея, которая циркулирует, чтобы подсластить пилюлю для Орбана, предусматривает среднесрочный пересмотр финансирования в 2025 году. Но этот вариант, предложенный Венгрией несколько месяцев назад, также считается неприемлемым среди сильнейших сторонников Киева.

"Это создало бы хаос, если бы через 12 месяцев мы встретились снова и единогласно решили, получит ли Украина продолжение финансирования", - заявил представитель правительства одной из стран.

Они отметили, что это противоречит логике семилетнего бюджета ЕС, который должен обеспечить стабильность и предсказуемость.

Официальный представитель ЕС отметил, что потенциальный компромисс может включать возмещение исполнительной властью ЕС Венгрии погашений процентных ставок по постпандемическим средствам.

Еврокомиссия, как указано, также рассматривает возможность введения "аварийного тормоза", которое позволит любой стране, которая возражает против финансирования для Украины, задерживать платежи и предложить обсуждение на саммите лидеров ЕС. Но этот вариант не позволит ни одному государству-члену ЕС наложить вето на выплаты.

Все согласны с тем, что любой окончательный компромисс должен будет включать некоторые уступки Венгрии - достаточные, чтобы позволить Орбану заявить о своей победе дома.

В декабре он заявил, что никаких денег из бюджета ЕС в Украину не пойдет, - добавил один из дипломатов ЕС. - Если это произойдет, то как он сможет говорить, что это победа?"

Два дипломата отметили, что второе вето на финансирование Украины может побудить столицы ЕС призвать к так называемой процедуре по статье 7 Договора о ЕС, чтобы приостановить право голоса Венгрии в Евросовете.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главные советники Орбана все еще пытаются найти компромисс, отмечает издание.

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