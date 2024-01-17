ЄС упевнений у розвороті Орбана щодо дозволу на фінансування для України, угода може бути протягом кількох тижнів - Politico

Будапешт дав ЄС сигнал, що він готовий відмовитися від протидії фінансуванню для України - на тлі того, як тривають переговори про "підсолоджувачі", які б полегшили зняття заперечень прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Хоча угоди досі немає, ЄС впевнений, що її може бути укладено протягом наступних кількох тижнів, з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

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На думку кількох європейських дипломатів та офіційних осіб, "Орбан наближається до ухвалення компромісу щодо використання грошей із бюджету блоку, навіть попри те, що угода, швидше за все, не відповідатиме вимогам, які він висунув після саміту минулого місяця".

У грудні Орбан заблокував чотирирічний пакет фінансування для України обсягом 50 мільярдів євро (крок, який він зміг зробити, оскільки для цього була потрібна одностайна підтримка з боку 27 урядів ЄС).

"Але з тих пір обидві сторони відійшли від краю прірви і тепер залучені до делікатного танцю з приводу того, як довести рішення до кінця, коли Орбан та інші лідери зустрінуться в Брюсселі 1 лютого", - пише видання.

"Хоча досі немає угоди про те, які поступки запропонувати Угорщині натомість і на що вона може піти, ЄС тепер впевнений, що угода може бути укладена протягом наступних кількох тижнів", - вказує видання з посиланням на дипломатів та чиновників.

Як зазначається, хоча у Брюсселі була певна готовність запропонувати Орбану деякі поступки для досягнення угоди, більшість столиць країн блоку відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на щорічні транші, які щороку потребують одноголосного схвалення. На практиці це дало б Орбану можливість щороку блокувати фінансування ЄС для України або вимагати поступок від Брюсселя за зняття його вето.

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"Дуже малоймовірно, що держави-члени ухвалять рішення, яке дасть Угорщині можливість регулярного шантажу", - сказав один з дипломатів ЄС.

Інша ідея, яка циркулює, щоб підсолодити пігулку для Орбана, передбачає середньостроковий перегляд фінансування у 2025 році. Але цей варіант, запропонований Угорщиною кілька місяців тому, також вважається неприйнятним серед найсильніших прихильників Києва.

"Це створило б хаос, якби через 12 місяців ми зустрілися знову і одноголосно вирішили, чи отримає Україна продовження фінансування", - заявив представник уряду однієї з країн.

Вони зазначили, що це суперечить логіці семирічного бюджету ЄС, який має забезпечити стабільність і передбачуваність.

Офіційний представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може включати відшкодування виконавчою владою ЄС Угорщині погашень відсоткових ставок за постпандемічними коштами.

Єврокомісія, як вказано, також розглядає можливість запровадження "аварійного гальма", яке дозволить будь-якій країні, яка заперечує проти фінансування для України, затримувати платежі та запропонувати обговорення на саміті лідерів ЄС. Але цей варіант не дозволить жодній державі-члену ЄС накласти вето на виплати.

Усі згодні з тим, що будь-який остаточний компроміс повинен буде включати деякі поступки Угорщини – достатні, щоб дозволити Орбану заявити про свою перемогу вдома.

"У грудні він заявив, що жодних грошей з бюджету ЄС в Україну не піде, - додав один із дипломатів ЄС. - Якщо це станеться, то як він зможе говорити, що це перемога?"

Два дипломати наголосили, що друге вето на фінансування України може спонукати столиці ЄС закликати до так званої процедури за статтею 7 Договору про ЄС, щоб призупинити право голосу Угорщини у Єврораді.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головні радники Орбана все ще намагаються знайти компроміс, зазначає видання.

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