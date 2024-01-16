"Щоб не зашкодити бюджету ЄС": Орбан зробив чергову заяву щодо 50 млрд євро для України

Щоб надавати допомогу Україні, яка потрібна, треба робити це так, щоб не нашкодити бюджету ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок, пише УНН з посиланням на HVG.

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Щодо позачергового саміту ЄС, Орбан повідомив, що 1 лютого обговорюватимуться два питання, які угорці хочуть розділити. Один – як допомогти Україні, інший – як зробити поправки до бюджету ЄС. Ми хочемо надати фінансову допомогу Україні поза бюджетом ЄС, сказав він під час пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо у Будапешті.

З його слів, "якщо ми хочемо допомогти Україні, яка потрібна, ми маємо робити це так, щоб не нашкодити союзному бюджету", пише видання. "Однак якби ми дали 50 мільярдів євро, це призвело б саме до цього, і зрештою може навіть статися так, що субсидії, які належать окремим країнам, опиняться в Україні. Тому, якщо ми хочемо створити такий інструмент, ми створимо його поза бюджетом", цитує видання Орбана.

"Ми раді надати Угорщині суму з угорського бюджету, але ми не хочемо брати спільний кредит", - сказав Орбан. "Якщо союз не прийме цього, я змушений зупинити цей процес", додав він.

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