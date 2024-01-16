"Щоб не зашкодити бюджету ЄС": Орбан зробив чергову заяву щодо 50 млрд євро для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголошує, що допомога Україні має бути надана таким чином, щоб не вплинути на бюджет ЄС.
Щоб надавати допомогу Україні, яка потрібна, треба робити це так, щоб не нашкодити бюджету ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок, пише УНН з посиланням на HVG.
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Щодо позачергового саміту ЄС, Орбан повідомив, що 1 лютого обговорюватимуться два питання, які угорці хочуть розділити. Один – як допомогти Україні, інший – як зробити поправки до бюджету ЄС. Ми хочемо надати фінансову допомогу Україні поза бюджетом ЄС, сказав він під час пресконференції зі словацьким колегою Робертом Фіцо у Будапешті.
З його слів, "якщо ми хочемо допомогти Україні, яка потрібна, ми маємо робити це так, щоб не нашкодити союзному бюджету", пише видання. "Однак якби ми дали 50 мільярдів євро, це призвело б саме до цього, і зрештою може навіть статися так, що субсидії, які належать окремим країнам, опиняться в Україні. Тому, якщо ми хочемо створити такий інструмент, ми створимо його поза бюджетом", цитує видання Орбана.
"Ми раді надати Угорщині суму з угорського бюджету, але ми не хочемо брати спільний кредит", - сказав Орбан. "Якщо союз не прийме цього, я змушений зупинити цей процес", додав він.
Politico: Угорщина дала зрозуміти, що може зняти вето з 50 млрд євро для України, але має вимогу09.01.24, 11:59 • 33894 перегляди