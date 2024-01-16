"Чтобы не навредить бюджету ЕС": Орбан сделал очередное заявление относительно 50 млрд евро для Украины

Чтобы оказывать помощь Украине, которая нужна, надо делать это так, чтобы не навредить бюджету ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, пишет УНН со ссылкой на HVG.

Детали

Относительно внеочередного саммита ЕС, Орбан сообщил, что 1 февраля будут обсуждаться два вопроса, которые венгры хотят разделить. Один - как помочь Украине, другой - как сделать поправки в бюджет ЕС. Мы хотим оказать финансовую помощь Украине вне бюджета ЕС, сказал он во время пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо в Будапеште.

По его словам, "если мы хотим помочь Украине, которая нужна, мы должны делать это так, чтобы не навредить союзному бюджету", пишет издание. "Однако если бы мы дали 50 миллиардов евро, это привело бы именно к этому, и в конце концов может даже случиться так, что субсидии, принадлежащие отдельным странам, окажутся в Украине. Поэтому, если мы хотим создать такой инструмент, мы создадим его вне бюджета", цитирует издание Орбана.

"Мы рады предоставить Венгрии сумму из венгерского бюджета, но мы не хотим брать совместный кредит", - сказал Орбан. "Если союз не примет этого, я вынужден остановить этот процесс", добавил он.

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