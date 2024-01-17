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Голова Єврокомісії "впевнена" в угоді щодо допомоги Україні на рівні 27-и членів ЄС, включно з Угорщиною

Голова Єврокомісії "впевнена" в угоді щодо допомоги Україні на рівні 27-и членів ЄС, включно з Угорщиною

Київ • УНН

 • 22858 перегляди

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оптимістично налаштована щодо досягнення угоди про пакет допомоги Україні у 50 мільярдів євро між усіма 27 країнами-членами ЄС, включно з Угорщиною, яка раніше виступала проти цього рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "впевнена" в тому, що рішення про пакет допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро може бути досягнуто на рівні 27 країн-членів ЄС, що передбачає також Угорщину, яка опиралася цьому рішенню на грудневому саміті блоку. Про це вона заявила у середу під час виступу у Європарламенті, в очікуванні саміту ЄС 1 лютого, передає УНН.

Остання Європейська рада показала політичну волю стояти з Україною стільки, скільки потрібно. Але ми повинні підтримати це рішення з адекватним фінансуванням. Ми запропонували гарантувати стабільне та істотне фінансування України протягом наступних чотирьох років для підтримки щоденного функціонування держави, стабілізації економіки та наближення її до нашого союзу. Усе це вимагає оновленого бюджету ЄС. (...) Нам потрібен цей середньостроковий перегляд, і я впевнена, що ми знайдемо рішення на рівні 27-и, щоб це було можливо

- сказала фон дер Ляєн.

ЄС упевнений у розвороті Орбана щодо дозволу на фінансування для України, угода може бути протягом кількох тижнів - Politico17.01.24, 10:35 • 25483 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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