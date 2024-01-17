Глава Еврокомиссии "уверена" в соглашении о помощи Украине на уровне 27-и членов ЕС, включая Венгрию

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оптимистично настроена относительно достижения соглашения о пакете помощи Украине в 50 миллиардов евро между всеми 27 странами-членами ЕС, включая Венгрию, которая ранее выступала против этого решения.

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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Завод по производству полиэфирного волокна в шахтах, ростовская область, россия, горит, охватив сотни квадратных метров. Известно о двух пострадавших. Перед пожаром был слышен взрыв, хотя губернатор региона отрицает, что это был удар с беспилотника.

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В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие

В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту

Возле суда в республике Башкортостан, где активист Фаил Алсинов был осужден за разжигание ненависти, произошли столкновения между полицией и около 2 000 протестующих.

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В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту

Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить

Из-за резкого похолодания в Украине наблюдается резкий рост потребления электроэнергии, что привело к 5% дефициту в энергосистеме. Укрэнерго призывает население экономно использовать электроэнергию в этих условиях.

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Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить

россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов

Оккупанты на ВОТ сталкиваются с противодействием людей, которые отказываются принимать паспорта, что влияет на планы проведения "президентских выборов". Несмотря на прямое давление и репрессии, уровень паспортизации остается неудовлетворительным.

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россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов

Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк предупреждает, что если нападения россии на украинских гражданских останутся безнаказанными, путин не остановится только на Украине.

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Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине