Глава Еврокомиссии "уверена" в соглашении о помощи Украине на уровне 27-и членов ЕС, включая Венгрию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "уверена" в том, что решение о пакете помощи Украине объемом 50 миллиардов евро может быть достигнуто на уровне 27 стран-членов ЕС, что предусматривает также Венгрию, которая сопротивлялась этому решению на декабрьском саммите блока. Об этом она заявила в среду во время выступления в Европарламенте, в ожидании саммита ЕС 1 февраля, передает УНН.

Последний Европейский совет показал политическую волю стоять с Украиной столько, сколько нужно. Но мы должны поддержать это решение с адекватным финансированием. Мы предложили гарантировать стабильное и существенное финансирование Украины в течение следующих четырех лет для поддержки ежедневного функционирования государства, стабилизации экономики и приближения ее к нашему союзу. Все это требует обновленного бюджета ЕС. (...) Нам нужен этот среднесрочный пересмотр, и я уверена, что мы найдем решение на уровне 27-и, чтобы это было возможно - сказала фон дер Ляйен.

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