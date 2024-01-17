20 млрд євро для Угорщини не розморозять до виконання умов - фон дер Ляєн

Близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини будуть замороженими, доки Будапешт не виконає всі необхідні умови для їх розблокування. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті у середу, пише УНН.

Остання тема, якої я хотіла би торкнутися, це Угорщина та її доступ до фондів ЄС. (...) Близько 20 мільярдів євро залишаються замороженими. Їх призупинено з причин, які включають занепокоєння щодо прав ЛГБТІК, академічної свободи та права на притулок. Деякі заблоковані згідно з механізмом обумовленості. І вони залишатимуться заблокованими, доки Угорщина не виконає всі необхідні умови - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "впевнена" в тому, що рішення про пакет допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро може бути досягнуто на рівні 27 країн-членів ЄС, що передбачає також Угорщину, яка опиралася цьому рішенню на грудневому саміті блоку.

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