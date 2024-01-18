Європарламент закликає Раду ЄС визначити, чи вчинила Угорщина "серйозні та постійні порушення цінностей ЄС"
Київ • УНН
Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Раду ЄС розслідувати потенційні "серйозні та постійні порушення цінностей ЄС" з боку Угорщини. Парламент також висловив стурбованість майбутнім головуванням Угорщини в Раді ЄС.
Європарламент у четвер, 18 січня, ухвалив резолюцію із закликом до Ради ЄС визначити, чи вчинила Угорщина "серйозні та постійні порушення цінностей ЄС". Також депутати Європарламенту просять знайти рішення для зниження ризиків того, що Угорщини буде головувати в Раді ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
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У резолюції, ухваленій у четвер 345 голосами "за", 104 "проти" і 29 тих, хто утримався, євродепутати висловлюють сильну заклопотаність подальшою ерозією демократії, верховенства закону та основних прав в Угорщині, зокрема, через нещодавно ухвалений так званий пакет "захисту національного суверенітету", який порівнюють із сумнозвісним російським "законом про іноземних агентів".
Європарламентарі також засуджують дії прем'єр-міністра Віктора Орбана, який у грудні минулого року заблокував рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, включно з пакетом допомоги Україні, "у цілковитій неповазі та порушенні стратегічних інтересів ЄС і в порушення принципу щирого співробітництва".
ЄС не повинен піддаватися на шантаж, зазначається у резолюції.
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Також зазначається, що євродепутати шкодують про рішення Комісії розблокувати до 10,2 мільярда євро з раніше заморожених коштів, незважаючи на те, що Угорщина не виконала необхідних реформ щодо забезпечення незалежності судової системи.
Парламент розгляне питання про необхідність судових розглядів для скасування рішення про часткове розморожування коштів і зазначає, що він може використати цілу низку юридичних і політичних заходів, якщо Комісія порушить свої обов'язки щодо захисту Договору і фінансових інтересів ЄС
Такоє Європарламент задається питанням, чи зможе угорський уряд виконати свої обов'язки в другій половині 2024 року, попереджаючи, що якщо посада президента Європейської ради буде вакантною, то ці обов'язки ляжуть на плечі прем'єр-міністра Угорщини під час шестимісячного головування країни в Раді.
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"Депутати Європарламенту просять Раду знайти належні рішення для зниження цих ризиків, а також закликають до реформ процесу ухвалення рішень у Раді, щоб покласти край зловживанню правом вето і шантажу", - наголосили в Європарламенті.